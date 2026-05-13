Аномальна спека до +48 °C: синоптики попередили про затяжну хвилю

Спека / © Associated Press

Реклама

Вчені попереджають про затяжну хвилю екстремальної спеки. Вона охопить Азію та Близький Схід.

Про це інформує PLANETA.

Як передбачається, у деяких регіонах температура повітря може підніматися до +48 °C, а нічне зниження температури майже не приноситиме полегшення.

Реклама

Де буде найгарячіше

За прогнозами синоптиків, тривала спека торкнеться насамперед Далекого Сходу, Індії та країн Близького Сходу.

Метеорологи зазначають, що в регіонах Далекого Сходу вже фіксуються дуже високі температури, зокрема в Індії, які продовжать зростати перед сезоном мусонів. Очікується, що найближчими тижнями екстремальна спека почне поширюватися від кордону Індії та Пакистану до Близького Сходу, зокрема Ірану, Кувейту, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману та деяких районів Саудівської Аравії.

«У багатьох місцях температура може перевищувати 40-48 градусів Цельсія в тіні, а на повному сонці буде ще спекотніше. Навіть вночі полегшення буде незначним, оскільки температура часто не опускатиметься нижче 25-30 градусів Цельсія», — йдеться у повідомленні.

Фахівці попереджають, що такі умови суттєво ускладнять життя та роботу населення. Кліматологи додають, що через глобальне потепління подібні періоди аномальної спеки ставатимуть дедалі частішими та тривалішими.

Реклама

Раніше світові метеорологічні центри попередили про формування потенційно рекордного «супер Ель-Ніньйо» у 2026–2027 роках, який може стати найсильнішим за останні півтора століття. За прогнозами, аномальне нагрівання поверхні Тихого океану може перевищити критичні пороги та спричинити глобальні кліматичні зсуви, включно з екстремальною спекою, посухами й повенями в різних регіонах світу. Метеорологи зазначають, що «супер» фаза Ель-Ніньйо здатна суттєво вплинути на погодні системи планети, посилюючи екстремальні явища та підвищуючи ризики кліматичних катастроф.

Новини партнерів