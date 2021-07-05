Аномальна спека: в Канаді зросла кількість лісових пожеж

Стовпчики термометрів вдень досягають позначки в 40-45 градусів Цельсія.
Кількість лісових пожеж в Канаді, викликаних аномальною спекою, за останню добу зросла зі 136 до 180.
Про це інформує CTV.
В гасінні вогню залучено більше три тисячі осіб, авіація і спецтехніка. У регіон прибудуть 350 солдатів і офіцерів Збройних сил Канади для допомоги в ліквідації пожеж. Площа загоряння перевищує 79 тисяч га. Жителі понад 1,3 тис. Будинків будуть евакуювати, понад тисячу осіб може очікувати така ж доля.
Лісові пожежі практично повністю знищили невеликий населений пункт Луттон, де минулого тижня був зафіксований абсолютний температурний рекорд в історії Канади — 49,6 градуса Цельсія. Його встигли покинути близько тисячі жителів. Мінімум дві людини загинули у вогні.
В регіоні стовпчики термометрів досягли позначки в 40-45 градусів Цельсія.
В охопленій аномальною спекою Канаді за тиждень зафіксували понад семи сотень раптових смертей.