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Аномальна спека в Європі: на дорогах почали плавитись світлофори — відео
Температурний рекорд у Європі спровокував колапс на автошляхах кількох країн.
Європу накрила рекордна та нестерпна спека, яка буквально нищить міську інфраструктуру. У кількох країнах стовпчики термометрів уже перетнули критичну позначку, що призвело до деформації технічних засобів регулювання руху.
Про це пишуть Telegram-канали.
У Німеччині, Італії, Іспанії та Франції температура повітря вже перевищила +40°C. Ситуація на вулицях міст стає критичною, адже від аномальних температур починають плавитися навіть міцні конструкції.
Місцеві жителі та водії поширюють кадри, на яких зафіксовано, як на вулицях деформуються пластикові світлофори, втрачаючи свою форму.
Аномальна спека в Європі — останні новини
Нагадаємо, низку країн Європи накрила сильна спека — температура повітря сягає близько 40°C. У багатьох країнах діє червоний рівень попередження про екстремальні погодні умови. Є жертви. У Іспанії зафіксовано щонайменше 212 смертей, пов’язаних зі спекою. У Франції загинуло щонайменш 40 людей. У Німеччині скасували спортивні заходи, а в Італії — п’ять смертей. Експерти пов’язують аномалію з кліматичними змінами.
До слова, екстремальна спека може значно погіршувати перебіг деяких поширених захворювань. Експерти виділяють чотири стани, які особливо часто загострюються у спеку: серцево-судинні проблеми (зростає навантаження на серце), утворення каменів у нирках (через зневоднення), подагра (підвищення рівня сечової кислоти) та головний біль/мігрень (тригери — зневоднення, зміна тиску та яскраве сонце). Медики радять пити більше води та уникати тривалого перебування на сонці.