Спека / © Associated Press

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Європу накрила рекордна та нестерпна спека, яка буквально нищить міську інфраструктуру. У кількох країнах стовпчики термометрів уже перетнули критичну позначку, що призвело до деформації технічних засобів регулювання руху.

Про це пишуть Telegram-канали.

У Німеччині, Італії, Іспанії та Франції температура повітря вже перевищила +40°C. Ситуація на вулицях міст стає критичною, адже від аномальних температур починають плавитися навіть міцні конструкції.

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Аномальна спека в Європі / © Фото з відкритих джерел

Місцеві жителі та водії поширюють кадри, на яких зафіксовано, як на вулицях деформуються пластикові світлофори, втрачаючи свою форму.

Аномальна спека в Європі / © Фото з відкритих джерел

Аномальна спека в Європі — останні новини

Нагадаємо, низку країн Європи накрила сильна спека — температура повітря сягає близько 40°C. У багатьох країнах діє червоний рівень попередження про екстремальні погодні умови. Є жертви. У Іспанії зафіксовано щонайменше 212 смертей, пов’язаних зі спекою. У Франції загинуло щонайменш 40 людей. У Німеччині скасували спортивні заходи, а в Італії — п’ять смертей. Експерти пов’язують аномалію з кліматичними змінами.

До слова, екстремальна спека може значно погіршувати перебіг деяких поширених захворювань. Експерти виділяють чотири стани, які особливо часто загострюються у спеку: серцево-судинні проблеми (зростає навантаження на серце), утворення каменів у нирках (через зневоднення), подагра (підвищення рівня сечової кислоти) та головний біль/мігрень (тригери — зневоднення, зміна тиску та яскраве сонце). Медики радять пити більше води та уникати тривалого перебування на сонці.

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