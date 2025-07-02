Аномальна спека змусила Швейцарію зупинити АЕС: в чому причина

У Швейцарії змушені зупинити роботу АЕС через аномальну спеку

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Швейцарія закрила перший блок атомної електростанції в Бензау через аномально високу температуру повітря. Компанія-оператор станції Axpo повідомила, що вода, яку використовують для охолодження реакторів, стає надто гарячою, що становить небезпеку для навколишнього середовища.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Причина зупинки: захист екосистеми

Для охолодження АЕС у Бензау використовується вода з сусідньої річки Ааре, і туди ж вона повертається після проходження територією станції. Проте в поточних умовах, охолоджуючи реактори, повернена в річку вода виявилася занадто гарячою. Температура води в Ааре перевищила 25 градусів, що, згідно з вимогами безпеки, вимагає обмеження роботи АЕС.

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«Ці заходи спрямовані на захист екосистеми та дотримання суворих екологічних норм», — пояснили в Axpo.

Вплив аномальної спеки на АЕС Європи

Подібна ситуація в Бензау спостерігалася і раніше. У 2022 році, швейцарські АЕС зупинялися, коли Європу також накрила аномальна спека.

Цей випадок не є поодиноким. Раніше обмежити роботу своїх АЕС через високу температуру була змушена і Франція. Ця ситуація підкреслює зростання викликів для атомної енергетики в умовах зміни клімату та посилення теплових хвиль.

Нагадаємо, через небезпечну хвилю спеки в Європі вже є загиблі. Зокрема в Іспанії помер маленький хлопчик, імовірно, через тепловий удар.

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