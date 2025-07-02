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Аномальна спека змусила Швейцарію зупинити АЕС: в чому причина
Аномальна спека змусила Швейцарію зупинити роботу одного з енергоблоків атомної електростанції. Обмеження було введено через надмірне нагрівання води, яка використовується для охолодження реакторів.
Швейцарія закрила перший блок атомної електростанції в Бензау через аномально високу температуру повітря. Компанія-оператор станції Axpo повідомила, що вода, яку використовують для охолодження реакторів, стає надто гарячою, що становить небезпеку для навколишнього середовища.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Причина зупинки: захист екосистеми
Для охолодження АЕС у Бензау використовується вода з сусідньої річки Ааре, і туди ж вона повертається після проходження територією станції. Проте в поточних умовах, охолоджуючи реактори, повернена в річку вода виявилася занадто гарячою. Температура води в Ааре перевищила 25 градусів, що, згідно з вимогами безпеки, вимагає обмеження роботи АЕС.
«Ці заходи спрямовані на захист екосистеми та дотримання суворих екологічних норм», — пояснили в Axpo.
Вплив аномальної спеки на АЕС Європи
Подібна ситуація в Бензау спостерігалася і раніше. У 2022 році, швейцарські АЕС зупинялися, коли Європу також накрила аномальна спека.
Цей випадок не є поодиноким. Раніше обмежити роботу своїх АЕС через високу температуру була змушена і Франція. Ця ситуація підкреслює зростання викликів для атомної енергетики в умовах зміни клімату та посилення теплових хвиль.
Нагадаємо, через небезпечну хвилю спеки в Європі вже є загиблі. Зокрема в Іспанії помер маленький хлопчик, імовірно, через тепловий удар.