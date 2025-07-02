ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2460
Час на прочитання
1 хв

Аномальна спека змусила Швейцарію зупинити АЕС: в чому причина

Аномальна спека змусила Швейцарію зупинити роботу одного з енергоблоків атомної електростанції. Обмеження було введено через надмірне нагрівання води, яка використовується для охолодження реакторів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Прапор Швейцарії, атомна електростанція

У Швейцарії змушені зупинити роботу АЕС через аномальну спеку

Швейцарія закрила перший блок атомної електростанції в Бензау через аномально високу температуру повітря. Компанія-оператор станції Axpo повідомила, що вода, яку використовують для охолодження реакторів, стає надто гарячою, що становить небезпеку для навколишнього середовища.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Причина зупинки: захист екосистеми

Для охолодження АЕС у Бензау використовується вода з сусідньої річки Ааре, і туди ж вона повертається після проходження територією станції. Проте в поточних умовах, охолоджуючи реактори, повернена в річку вода виявилася занадто гарячою. Температура води в Ааре перевищила 25 градусів, що, згідно з вимогами безпеки, вимагає обмеження роботи АЕС.

«Ці заходи спрямовані на захист екосистеми та дотримання суворих екологічних норм», — пояснили в Axpo.

Вплив аномальної спеки на АЕС Європи

Подібна ситуація в Бензау спостерігалася і раніше. У 2022 році, швейцарські АЕС зупинялися, коли Європу також накрила аномальна спека.

Цей випадок не є поодиноким. Раніше обмежити роботу своїх АЕС через високу температуру була змушена і Франція. Ця ситуація підкреслює зростання викликів для атомної енергетики в умовах зміни клімату та посилення теплових хвиль.

Нагадаємо, через небезпечну хвилю спеки в Європі вже є загиблі. Зокрема в Іспанії помер маленький хлопчик, імовірно, через тепловий удар.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie