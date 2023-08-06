Аномальні явища: у Німеччині випало до 30 см граду ("зимові" фото)

У німецькому Ройтлінгені пронісся сильний шторм, внаслідок чого утворився 30-сантиметровий покрив із граду. Фотографії нагадують засніжене місто.

Про це п овідомила прес-секретар міста, передає німецьке видання zeit.de.

Також читайте Спека: як вберегтися від сонячного чи теплового удару

Місцева влада була змушена задіяти снігоочисні машини, аби прибрати град.

"Місцевий невеликий шторм накрив вулиці в центрі міста Ройтлінген у землі Баден-Вюртемберг 30-сантиметровим шаром граду. Вулиці довелося розчищати снігоочисними машинами, повідомила прес-секретар міста. Листя та град за лічені хвилини забили дренажні шахти, вода потекла в підземні паркінги, підвали та житлові будинки", - зазначається у повідомленні.

Близько 250 членів професійної пожежної бригади та всіх підрозділів добровільної пожежної бригади були задіяні приблизно в 100 місіях. Рівень річки Ехаза піднявся на 1,50 метра за п'ять хвилин - і вона ненадовго вийшла з берегів.

У Німеччині випало до 30 см граду. ФОТО: zeit.de

Нагадаємо, у липні спека накрила Європу. Учені-кліматологи стурбовані аномальними температурами. Втім, вони вважають, що пекельна спека на Землі ще не досягла свого піка.

Читайте також: