Anonymous зламали Центробанк РФ і обіцяють оприлюднити 35 тисяч файлів, серед яких є і секретні

Anonymous зламали Центробанк РФ і обіцяють оприлюднити 35 тисяч файлів, серед яких є і секретні

Хакери також зламали сайти трьох мереж магазинів, які відпомилися йти з російського ринку.

Хакери з міжнародної групи Anonymous продовжуть мститися Росії за те, що вона пішла війною проти України. Чергові "трофеї" - зламані сайти Центробанку РФ, а також трьох мереж магазинів.

Зокрема, завдяки зламу Центробанку РФ вдалося отримати 35 тисяч файлів, серед яких є і секретні угоди. Ці документи хакери обіцяють оприлюднити протягом 48 годин.

Anonymous також зламали російські сайти компаній, які відмовляються йти з ринку РФ - гіпермаркети "Ашан", будівельні магазини "Леруа Мерлен", магазини спорттоварів Decathlon.

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