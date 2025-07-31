Росія і Китай розширюють бази в Антарктиді / © Національний антарктичний центр

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Китай оголосив про план спорудження шостої постійної дослідницької станції в Антарктиді, у той час як Росія відновлює та модернізує наявні станції й будує нову злітно-посадкову смугу.

Про це йдеться у матеріалі newsweek.

Від 1961 року за Антарктичним договором забороняється військова діяльність на континенті. Однак експерти висловлюють побоювання, що ці проєкти можуть призвести до змагання за територіальний вплив у регіоні. Нові об’єкти інфраструктури створюють ризики для статусу Антарктиди як майданчика для виключно наукового співробітництва.

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У той же час пресслужба Білого дому повідомила про скорочення американського фінансування досліджень Антарктиди на $60 мільйонів — це викликало занепокоєння серед представників країн‑учасниць договору (зараз їх 58), які у липні провели дискусію про те, як зберегти Антарктиду мирною і науковою зоною.

Чому це важливо

Офіційно Китай і Росія діють у межах угод, але їхні інвестиції порушують питання про приховані «страхові бобові»: чи є справжня мета — наука, чи підготовка до доступу до ресурсів і розширення впливу.

Звіт парламентського аудиту Великої Британії вказав на те, що російські сейсмічні роботи можуть бути спрямовані не на наукове дослідження, а на пошук нафтових родовищ.

Китай планує відкрити свою шосту станцію у Землі Марі Берд (Marie Byrd Land) у західній частині континенту 2027 року — офіційно без жодних «геополітичних мотивів», але це викликає сумніви.

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Newsweek створив мапу, де відображено китайські три постійні (Куньлунь, Тайшань, Чжуншань) і три сезонні станції (Цінлін, Велика стіна, Inexpressible Island).

Newsweek створив карту, де відображено станції РФ, КНР, США та інших держав

Росія має 11 об’єктів: п’ять постійних (Молодіжна, Мирний, Новолазаревська, Беллінгсгаузен, Восток), п’ять сезонних і одну тимчасово закриту.

Наукова діяльність чи стратегічні цілі?

Міністерство оборони США у звіті 2022 року заявило, що посилена китайська активність, ймовірно, пов’язана не лише з науковими дослідженнями, а й із бажанням закріпити доступ до природних ресурсів і морських шляхів.

Аналітики вказують, що встановлене обладнання може мати подвійне призначення — науково-дослідне і військове: інфрачервоні телескопи, GPS‑рецептори, наземні станції для зв’язку із супутниками.

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Звіт Sea Power Centre Australia в червні 2022 року зазначив, що Антарктида вже не є повністю демілітаризованою: хоча використовується для мирних цілей, поступово підривається такий статус.

Що далі?

Китай наполягає, що його програма не має геополітичної мети, але підозри щодо намірів Пекіна та Москви зберігаються. Міжнародна спільнота стежить за розвитком подій, адже станції й нова інфраструктура можуть надати стратегічні переваги — й не лише наукові.

Нагадаємо, раніше вчені попереджали про те, що Антарктида може перетворитися на «вогняну землю», а також про обвалення гігантського льодовика Туейтс в Антарктиді, який називають "льодовиком Судного дня".

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