Антипутінський епізод про війну в Україні: в Росії заблокували сайт з мультсеріалом "Масяня"

Антипутінський епізод про війну в Україні: в Росії заблокували сайт з мультсеріалом "Масяня"

Масяня у випуску називає Путіна вбивцею, нацистом, а також порівнює його з Гітлером та бен Ладеном.

Роскомнадзор заблокував сайт, на якому зберігаються всі випуски російського комедійно-сатиричного мультсеріалу "Масяня".

Про це повідомив у своєму Facebook автора мультсеріалу Олег Куваєв.

За його словами, причиною блокування став останній епізод мультфільму "Вакідзасі", який з'явився тиждень тому. У ньому Масяня разом з іншим героєм мультфільму Хрюнделем обговорюють події в Україні, а також намагаються приховати від їхнього друга, етнічного українця Лохматого, те, що Росія розпочала війну.

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Крім того, вони дивляться новини з кадрами обстрілів, зруйнованих українських міст, евакуації. Зокрема, є фото породіллі з обстріляного російськими загарбниками пологового в Маріуполі.

В кінці випуску Масяня приходить в бункер до президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна. Він називає його нацистом та вбивцею, порівнює з Гітлером та бен Ладеном, а ще запитує, навіщо він війну почав. "Тому що там нацисти", - відповідає очільник Кремля. І додає, мовляв, чому вони (українці - Ред.) вільно живуть: "мене, Великого Імператора, не слухаються. Мої васали надивляться і теж захочуть, чого доброго".

Тим часом Масяня наголошує: "Отже, ти трон укріпити хотів за рахунок сотень мертвих українців і тисячі мертвих росіян. Ти сповна розуму?" На що Путін відповідає: "Не тільки укріпити, а ще й прославитися", а також співає пісню Шапокляк із мультфільму про крокодила Гену та Чебурашку, в якій вона стверджує, що добрими вчинками прославитися не можна.

На це Масяня підносить йому в подарунок японський меч для самогубства.

До слова, сайт mult.ru блокується на підставі рішення Генпрокуратури РФ. Втім, його поки немає в реєстрі заборонених сайтів Роскомнадзора.

Як повідомлялося, про те, до Росії тепер заборонено експорт предметів розкоші, повідомила 15 березня пресслужба Європейської комісії. Так, до країни не можна передавати чи експортувати, прямо чи опосередковано, предмети розкоші будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації чи органу в Росії або для використання в Росії», — йдеться у публікації.

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