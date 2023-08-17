Антиросійські санкції Швейцарії: у переліку десятки компаній російського ВПК - Єрмак

Обмеження будуть застосовані до виробників “Іскандерів”, “Градів” та іншого озброєння.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що під нові антиросійські санкції Швейцарії потрапило не менш, ніж 30 компаній російського військово-промислового комплексу, щодо яких запровадити обмеження пропонувала міжнародна робоча група незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії Макфола - Єрмака.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Зокрема, у санкційному списку є виробники “Іскандерів”, “шахедів”, С-400, РСЗВ “Град”, “Торнадо”, “Смерч”, бронетехніки та інших типів озброєнь і техніки”, - йдеться у повідомленні.

Андрій Єрмак висловив вдячність всім фахівцям, залученим до підготовки санкцій, та нашим союзникам.

Як відомо, Федеральна рада Швейцарії напередодні, 16 серпня, ухвалила рішення запровадити санкції проти Росії відповідно до останнього, 11-го пакета обмежень Європейського Союзу.

Нагадаємо, ракети і дрони, якими Росія завдає ударів по Україні, містять іноземні компоненти. Хоча проти цього запроваджені численні санкції у всьому світі.

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