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"Антисемітизм російських еліт": у МЗС відреагували на маячню Путіна про українського президента

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Антисемітизм російських еліт": у МЗС відреагували на маячню Путіна про українського президента

Володимир Путін. / Фото: Associated Press

Кремлівський диктатор вчергове доводить, що у нього серйозні проблеми з психікою.

На фантазії Володимира Путін, в яких диктатор пов'язав єврейське походження президента України із героїзацією нацизму, відреагували в МЗС. Так, це свідчить про антисемітизм російських еліт.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав речник МЗС Олег Ніколенко. 

"Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт", – констатував Ніколенко.

Відтак Україна закликає світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. Речник наголосив, що у сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін видав нову порцію маячні. Ненормальний закликав "показувати, кого українська влада звела на п'єдестал шани і кого вони героїзують". Крім того, Путін заявив, що євреїв в Україні буцімто вбивали не німці, а "бандерівці". 

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Дата публікації
Перегляди
1194
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