Антисемітизм є вектором розвитку путінського режиму: ізраїльський журналіст закликав євреїв покинути РФ

Цві Зільбер припускає, що на євреїв росіяни "покладуть вину" за поразку у війні з Україною

Антисемітизм в Росії є "абсолютно природним вектором розвитку" путінського режиму. Тому представникам єврейської спільноти в РФ краще покинути країну-агресорку, поки це можливо.

Про це заявив ізраїльський журналіст Цві Зільбер, інформує FREEДОМ.

"Що стосується антисемітизму в Росії, то це абсолютно природний вектор розвитку тамтешнього режиму. Тому що в Ізраїлі десь місяця півтора тому з’явилися такі публікації з посиланням на поінформовані дипломатичні джерела про те, що Росія відкрито натякала Ізраїлю, що якщо Ізраїль буде надто підтримувати Україну, то постраждають інтереси євреїв, які залишилися в Росії. І там, отже, суть цієї всієї розмови зводилася до того, що російський народ розуміє, що євреї в усьому винні. Зеленський — єврей і, отже, відповідно, за поразку у війні, якщо вона настане, то винні будуть євреї", — сказав журналіст.

Зільбер вважає, що російським євреям дійсно краще покинути РФ. Він висловив припущення, що багато хто з російських євреїв заздалегідь зробив ізраїльське громадянство, аби як тільки "запахне смаженим", втекти з Росії.

Раніше колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт, який відмовився від своєї посади в липні 2022 року, заявив, що євреям небезпечно тепер залишатися в Росії і закликав їх виїхати з РФ, поки є така можливість.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами". За його словами, "у Гітлера була єврейська кров, як і в Зеленського".

Диктатор Путін навіть був змушений перепросити прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета за такі висловлювання.

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