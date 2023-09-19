"Антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху: у Міноборони Азербайджану зробили заяву

Міноборони Азербайджану 19 вересня оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабаху. Вранці там було здійснено підрив двох вибухових пристроїв, азербайджанська сторона стверджує, що вірменські війська почали обстріл з артилерії по позиціях Збройних сил Азербайджану.

Згодом у Міноборони Азербайджану заявили, що з ладу виводяться виключно легітимні військові цілі та військова інфраструктура, пишуть ЗМІ.

Людей, які перебувають близько до військових об'єктів, закликали триматися подалі.

"Буде організовано захист та охорону адміністративних, соціальних, освітніх, медичних, релігійних та інших об'єктів, безпека яких гарантується відповідно до законів Азербайджанської Республіки та норм міжнародного гуманітарного права. Жінкам, дітям, людям похилого віку, а також особам з обмеженими фізичними можливостями та хворим буде надано необхідну медичну допомогу, вони будуть забезпечені питною водою та продуктами харчування", - йдеться у повідомленні,

Також у відомстві повідомили про створення гуманітарних коридорів для цивільних для забезпечення їхньої евакуації з небезпечної зони на Лачинській дорозі та інших напрямках.

Нагадаємо, на початку вересня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян припустив, що одного дня Росія, яка взяла на себе зобов'язання "допомогти" у конфлікті щодо Нагірного Карабаху, може піти із нього.

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