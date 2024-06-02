Антиукраїнська провокація: у Парижі встановили труни для "французьких солдатів" – подробиці, фото

У Парижі 1 червня влаштували антиукраїнську провокацію – п'ять трун з написом "Французькі солдати з України" були виявлені біля Ейфелевої вежі.

Про це пише видання Le Monde з посиланням на AFP.

"Близько 9 ранку в суботу на набережній Бранлі троє людей встановили п'ять трун, накритих французьким прапором з написом "Французькі солдати з України", - пише видання.

Всередині трун був містили гіпс.

Труни біля Ейфелевої вежі / Фото: Infos Françaises

Трьох ймовірних виконавців акції затримала поліція. Це громадяни Болгарії, Німеччини та України. Зараз вони перебувають під вартою. Прокуратура розпочала розслідування з метою виявлення можливого іноземного втручання.

Водія фургона, який перевозив труни, затримали на підступах до Ейфелевої вежі. Чоловік, напередодні акції, приїхав з Болгарії. Він розповів поліції, що йому заплатили 40 євро за те, щоб він висадив людей і вантаж. Двоє інших людей, за інформацією поліції, були заарештовані на автовокзалі Берсе, коли готувалися сісти на автобус до Берліна.

Як пише видання, цей інцидент перегукується з двома нещодавніми випадками, пов'язаними з такими ж підозрами в іноземних маніпуляціях.

Нагадаємо, Франція направить до України інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

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