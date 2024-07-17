Антиукраїнська євродепутатка хоче привести священника у Європарламент, щоб вигнати "дияволів"

Діана Шошоаке в перший день засідання Європарламенту принесла миро, ладан і ікону святої Параскеви, а також розкритикувала надання допомоги Україні.

Одіозна ультраправа євродепутатка Діана Шошоаке з Румунії, що має відверто антиукраїнські погляди, пообіцяла привести у Європейський парламент священника, щоб освятити приміщення і очистити його від "дияволів".

Про це пише видання Politico.

Діана Шошоаке, ексцентрична лідерка румунської ультраправої партії "SOS Румунія", нещодавно була обрана на свій перший термін як депутат Європарламенту. Колишній член верхньої палати парламенту своєї країни, вона здобула погану популярність у Румунії завдяки своїй позиції проти імміграції та вакцинації, а також своїй підривній поведінці у румунському пардаменті.

"Так само, як і в румунському парламенті, тут зустрічаються дияволи", — сказала Шошоаке журналістам цього тижня.

"Я привезу священика, щоб освятити кабінети, де тільки зможу. Це моє право на релігію, на вираження моєї віри", – сказала вона.

Шошоаке одягла традиційний румунський народний костюм у свій перший день у парламенті. Вона додала, що принесла в будівлю миро, ладан, та ікону святої Параскеви. Політикиня запевнила, що після цього "ставлення всіх одразу змінилося".

Вона також розповіла про розмову з головою Європарламенту Робертою Мецолою, яка, за словами Шошоаке, зблідла, побачивши євродепутатку.

Не обійшлося і без звинувачень на адресу України

У своїй першій промові в парламенті в середу Шошоаке, яку критикували за зв’язки з Москвою, звинуватила ЄС у розоренні Румунії, через допомогу Україні. Вона закликала припинити постачання зброї Києву.

"Ви знищили Румунію, всі дороги знищені, румуни зубожіли [від] безупинної допомоги українцям", — сказала Шошоаке, додавши, що обговорювала припинення війни з Москвою, оскільки Росія нібито була "єдиною стороною, яка хотіла обговорювати мир".

Вона також звинуватила Україну в "дискримінації румунської меншини", яка, за її словами, "не має права розмовляти румунською мовою".

"Не знаю, чи знаєте ви, але в Україні румуни не мають права розмовляти румунською. У нас там більше мільйона румунів, з ними погано поводилися, з 220 шкіл є лише 8 румунською мовою, де не розмовляють румунською. Їм заборонено говорити, молитися. Тож будь ласка: заради миру ведіть мирні переговори, не надсилайте зброю, якою ви вбиваєте людей", — цинічно заявила Діана Шошоаке.

Нагадаємо, що на початку року лідер ультраправої партії "Альянс єдності Румунії" (AUR) Клаудіу Тарзіу заявив, що хоче анексувати деякі території України в обмін на вихід із НАТО.

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