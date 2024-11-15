"Антиваксер і українофоб": Трамп назвав нового міністра охорони здоров'я США

Трамп заявив, що тепер міністерство відіграватиме важливу роль у забезпеченні захисту громадян.

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що планує призначити на посаду міністра охорони здоровʼя екскандидата у президенти Роберта Кеннеді-молодшого.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

"Занадто довго американці були пригнічені харчовою промисловістю та фармацевтичними компаніями, які займаються обманом, окозамилюванням і дезінформацією, коли йдеться про громадське здоров'я", - зазначив Трамп.

Він заявив, що тепер міністерство відіграватиме важливу роль у забезпеченні захисту громадян від шкідливих хімічних речовин, забруднювачів, пестицидів, фармацевтичних препаратів та харчових добавок, "які призвели до надзвичайної кризи у сфері охорони здоров'я в цій країні".

Трамп також заявив, що Кеннеді "відновить у цій галузі традиції золотого стандарту наукових досліджень, а також стане маяком прозорості, щоб покласти край епідемії хронічної хвороби й зробити Америку знову великою і здоровою".

Зазначимо, що раніше Кеннеді був противником вакцинації від коронавірусу, а також поширював антиукраїнські заяви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат Трампа у держсекретарі дав зрозуміти, що мир у Європі є "ключовим" для США.

Крім того, ми раніше інформували, що Клімкін прокоментував план Трампа щодо завершення війни.

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