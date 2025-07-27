Антиросійські акції у Тбілісі: спалений прапор та вибухи петард (відео)

Антиросійський протест у Тбілісі / © із соцмереж

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У неділю, 27 липня, у столиці Грузії десятки людей зібралися на акцію протесту проти участі російських спортсменів у чемпіонаті світу з фехтування, який відбувається у Тбілісі.

Відео з цієї події публікують місцеві Telegram-канали.

Причиною протесту стало те, що серед росіян, які приїхали на змагання, є люди з військовими званнями, співробітники силових структур РФ, а також довірені особи російського президента Путіна.

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Протестувальники біля Палацу спорту прийшли із транспарантами, на яких були написи «Росія — терористична держава», «Тут не місце російським воєнним злочинцям». Вони скандували «Геть прогнилу російську імперію» та традиційне «Путін — х*йло», а також потоптали російський прапор, який потім прилюдно спалили.

Дата публікації 19:46, 27.07.25 Кількість переглядів 6 У столиці Грузії прилюдно спалили російський прапор на акції протесту

Як видно на опублікованих кадрах, грузинська поліція не підпускає учасників акції протесту близько до входу до Палацу спорту.

Раніше уночі біля готелю, де поселили спортсменів з РФ, відбувся пікет, під час якого протестувальники запускали петарди й розгорнули банер із написом: «російські свині, тут вам не раді! Сьогодні феєрверк, а завтра будуть „Гради“!».

Нагадаємо, нещодавно у Грузії вперше не відправили почесну варту для зустрічі в аеропорту труни із тілом добровольця, який загинув, захищаючи Україну від російської агресії.

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