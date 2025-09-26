"Антиугорська істерія": Сіярто зухвало відповів на заяву Зеленського про шпигунські дрони

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкрай різко відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про можливі угорські дрони-розвідники у повітряному просторі України. Але його слова навряд чи можливо назвати «дипломатичною» відповіддю, адже це більше схоже на надто емоційну спробу огризнутися.

Свій зухвалий коментар Сіярто написав у соціальній мережі Facebook.

Гостра реакція на звинувачення у шпигунстві

Коментар Сійярто відображає напруженість у відносинах між Києвом та Будапештом, який займає проросійську позицію. Такі настрої зберігаються від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Угорський міністр заперечив будь-яку причетність Угорщини до повітряних інцидентів, буквально назвавши українського президента «божевільним».

«Здається, пан президент Володимир Зеленський починає божеволіти на тлі антиугорської істерії. Тепер він уже бачить і привидів», — прокоментував це Сійярто.

Заява Зеленського про БПЛА-розвідники

Раніше у пʼятницю президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували заходження у повітряний простір країни дронів-розвідників, які можуть бути угорськими БпЛА.

За словами українського лідера, ці безпілотники, ймовірно, здійснювали шпигунство за українськими прикордонними промисловими об’єктами. Таким чином, українська влада розглядає ці польоти як спробу розвідки та порушення суверенітету.

Нагадаємо, подібне емоційне протистояння спостерігається також між Сіярто та деякими європейськими дипломатами. Зокрема польський міністр закордонних справ нещодавно висміяв угорського колегу через скарги на українські удари по нафтопроводу та позицію щодо війни в Україні.