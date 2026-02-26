Віктор Орбан / © Associated Press

Партія угорського прем’єра Віктор Орбан продовжує втрачати популярність і відстає від опозиційної сили «Тиса» Петера Мадяра на 20%.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, такий показник потенційно може забезпечити «Тисі» конституційну більшість у парламенті. Це, у свою чергу, відкриває можливість швидкого перегляду політичного курсу країни після 16 років перебування Орбана при владі.

Журналісти зазначають, що ставки цих виборів виходять далеко за межі самої Угорщини. Орбан вважається найближчим союзником президента США Дональд Трамп у Європі та одним із найактивніших адвокатів Кремля через чотири роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Bloomberg також нагадує, що Трамп публічно підтримав Орбана напередодні виборів, які заплановані на 12 квітня.

Водночас цього тижня Угорщина разом зі Словаччиною щонайменше тимчасово заблокували 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, а також кредит для України на 90 млрд євро.

В оточенні Орбана пояснюють блокування рішення припиненням транзиту російської нафти через територію України після ударів самих росіян по нафтопроводу «Дружба». У Будапешті заявляють, що Київ нібито затягує ремонт трубопроводу з політичних мотивів.

Тим часом у Брюсселі уважно стежать за майбутніми виборами в Угорщині. Європейський Союз раніше заморозив понад 20 млрд доларів фінансування для Будапешта через занепокоєння щодо дотримання принципів верховенства права та корупції.

«Блок неодноразово конфліктував з Орбаном, який називає Україну „ворогом“ і зробив свого східного сусіда, що потерпає від війни, центральною темою виборчої кампанії», — пише Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що партія чинного прем’єр-міністра Угорщини «Фідес» опублікувала в Мережі згенероване штучним інтелектом відео страти військовополонених, яким намагається залякати угорців можливим втягненням у війну в Україні.

Ми раніше інформували, що угорський прем’єр Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у майбутні парламентські вибори.