Антиукраїнські протести в Польщі: чого вимагають аграрії

У Польщі розпочався загальнонаціональний протест фермерів, який охопив понад 50 локацій у країні. Акція організована низкою аграрних груп і має на меті привернути увагу до кризової ситуації в агросекторі країни. Основні претензії аграріїв спрямовані на політику Європейського Союзу, зокрема угоду Mercosur, а також на негативні наслідки імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Проблеми, які роблять виробництво нерентабельним

Протести зібрали сотні учасників, які зібралися на тракторах біля національних доріг. Організатори акції наголошують, що ситуація в аграрному секторі стає все більш кризовою, зокрема через політику ЄС, угоду Mercosur та наслідки імпорту з України.

«Організатори протестів вказують, що угода Mercosur, а також наплив продуктів з України негативно впливають на європейське сільське господарство, призводять до спаду цін, зокрема, на пшеницю, кукурудзу чи цукор», — зазначає видання.

Вимоги та формат протестів

Фермери наголошують, що хочуть привернути увагу до кризи та не мають на меті ускладнювати життя громадянам, тому у більшості локацій дороги не блокувалися. Більшість акцій розраховані на дві години, а загалом акція триватиме цілий місяць, до 14 грудня.

Фермери вимагають від уряду переговорів з міністром сільського господарства та запровадження системних механізмів захисту польського аграрного ринку. Місячний термін протестів дозволить організатор змінювати їхню форму залежно від реакції влади. У вересні фермери вже подавали міністру сільського господарства письмове звернення з 22 вимогами, але досі не отримали на неї відповіді.

