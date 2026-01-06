Антиукраїнський скандал у Литві: "соратникові Навального" загрожує депортація

Російський «опозиціонер» Леонід Волков / © скриншот з відео

Російська опозиція знову продемонструвала своє ставлення до України, спровокувавши дипломатичний скандал у Литві. Леонід Волков, колишній голова штабу Олексія Навального, опинився під загрозою депортації після оприлюднення його приватного листування.

Про деталі конфлікту та реакцію Вільнюса повідомляє LRT.

Радів «смерті» бійця за Україну

Скандал вибухнув після публікації листування Волкова з представницею РДК. У грудні, коли ГУР провело спецоперацію з інсценування загибелі командира РДК Дениса Капустіна, Волков не приховував радості.

«У певному сенсі денацифікація дійсно відбулася. Здох нацист, який самим своїм існуванням був подарунком кремлівській пропаганді», — писав він.

Образи на адресу Буданова та Єрмака

У тій же розмові Волков вдався до прямих образ на адресу вищого військово-політичного керівництва України. Тогочасного очільника ГУР Кирила Буданова він назвав «гидким провінційним політтехнологом».

Ба більше, «опозиціонер» висловив сподівання на ув’язнення українських посадовців.

«Сподіваюся, що слідом за Капустіним підуть і його дружки. Буде посаджений Єрмак, буде посаджений Подоляк, буде посаджений Буданов і вся інша пропагандистська лицемірна шобла. І тоді Україна матиме шанс виграти», — йшлося у повідомленні Волкова.

Реакція Литви: «Чи може він тут жити?»

Литовська влада відреагувала миттєво. Голова комітету Сейму з закордонних справ Ремігіюс Мотузас заявив, що необхідно перевірити ці висловлювання.

«Я вважаю, що насправді це треба зробити… і після цього лише ухвалити остаточні висновки, чи може шановний Волков жити на території Литви, на території Європейського Союзу, чи ні», — наголосив політик.

Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс додав, що іноземці, які виступають проти територіальної цілісності та суверенітету України, можуть бути позбавлені права на проживання. Департамент міграції вже звернувся до Департаменту держбезпеки з проханням оцінити загрози.

Виправдання Волкова

У коментарі журналістам Волков визнав, що його повідомлення було «дурним, неправильним і різким», але наполягає на своїй позиції щодо Капустіна, називаючи його «неонацистом». Також він розкритикував позицію української влади щодо колективної відповідальності росіян, назвавши це «пропагандистською риторикою».

Нагадаємо, українська розвідка провела унікальну операцію, інсценувавши загибель командира РДК Дениса Капустіна. Поки Росія вірила у свій успіх, ГУР викрило замовників і вилучило пів мільйона доларів, виділених на вбивство.