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Анжей Дуда на власному президентському літаку доставив до Риму онкохворих дітей з України

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Анжей Дуда на власному президентському літаку доставив до Риму онкохворих дітей з України

Сайт президента України

Українських дітей готується зустріти Ватиканська педіатрична лікарня.

Президент Польщі Анджей Дуда на президентському літаку доставив до Риму онкохворих дітей з України.

Про це він написав у своєму Facebook.

За словами лідера Польщі, українських дітей готується зустріти Ватиканська педіатрична лікарня "Bambino Gesù".

"Серед наймолодших дітей є маленька Вікторія, яка народилася за два місяці до російського вторгнення до України. Сьогодні (2 квітня- ред.) на могилі св. Івана Павла II ми помолилися, щоб її ім'я стало пророчим для її Батьківщини", — написав Дуда.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України окупанти вбили 158 дітей.

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