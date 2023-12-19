"Апетит Росії зростає": FP розповіло про наслідки для Європи у разі поразки РФ

Якщо РФ вдаться перемогти на війні проти України, то Європа зіштовхнеться з терором такого масштабу, якого в Європі не бачили з епохи тоталітарного правління 20-го століття.

Про це пише Foreign Policy.

Аналітики все частіше починають припускати такий сценарій війни на тлі послаблання підтримки України та невтішні результати контрнаступу.

"Перемога над країною, яку підтримував Захід, надихнула б Росію та інші подібні держави змінювати кордони силою. Перемога Росії також могла б призвести до колапсу європейської колективної безпеки. Водночас Китай дійшов би висновку, що Тайвань не може розраховувати на постійну підтримку США", - повідомляє видання.

Зокрема, 8 грудня, президент Росії Володимир Путін чітко заявив, що, на його думку, в української держави немає майбутнього. Днями раніше він заявив про намір "перевиховати" український народ. А от колишній прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв чітко заявив про апетити Росії: "Одеса, Миколаїв, Київ і практично все інше – це зовсім не Україна".

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"У цих коментарях ми бачимо контури звірств, які чекають на українців під повною чи майже повною російською окупацією. Ми також можемо спроектувати ефект російської перемоги через звірства, які вже широко поширені на окупованих Росією територіях. Згідно з офіційними українськими джерелами, майже 2 мільйони українців вже були виселені зі своїх домівок і громад на окупованих територіях і переселені в Росію, тимчасово або назавжди. Інші оцінки коливаються від 1,6 мільйона до 4,7 мільйона", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не визнає держав, які постали на території колишнього радянського союзу. Саме тому він хоче контролювати Київ і поставити маріонетковий уряд.

Додамо, Путін і його поплічники абсолютно не приховують своїх планів щодо повернення контролю над східноєвропейськими країнами, включно з Берліном.

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