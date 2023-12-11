Аплодували стоячи: Зеленський виступив у Національному університеті оборони США (відео)

Особливу подяку президент висловив міністру Дель Торо та міністерці Крістін Вормут за підтримку українських Військово-Морських сил та Сухопутних військ.

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня виступив перед представниками Національного університету оборони США та закликав разом підтримати верховенство права, наші інституції та альянси, що захищають демократію та бережуть безпеку, зокрема й НАТО.

Відео виступу опублікувала пресслужба президента.

Він наголосив на плані 2024 року — розбити ворога, як Берлінську стіну.

А також нагадав, що очільник Кремля Володимир Путін налаштовує російську економіку на "військові рейки".

"Росія прагне значно більшого, ніж земля, чи ресурси, чи населення України, і тому не задовольниться чи то частиною України, чи то всією Україною. Україна потрібна Росії суто як плацдарм, щоб мати змогу знову поводитися як та імперія, що сконала 1989 року, і ставити під сумнів лідерство свободи всюди, де заманеться російському цареві", — сказав Зеленський.

"Відкинувши Путіна назад, ми позбавимо сенсу його агресію. Тоді він не зможе далі обманювати Росію, ніби в нього особисто та в його війни є майбутнє. Розширюючи наші можливості в небі, зокрема ППО на фронті, ми позбавимо Росію переваги в повітрі, і це буде вирішенням однієї з ключових проблем", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що потрібно разом із США підтримувати верховенство права, а також інституції та альянси, що захищають демократію та бережуть безпеку, зокрема й НАТО.

"Щоб ніде у світі, в жодному, навіть найтемнішому куточку планети, не виникало спокуси, що нібито якийсь інший порядок може домінувати у світі, окрім свободи", — закликав Зеленський.

Він висловив впевненість, що свобода може бути сильнішою, ніж будь-який її ворог.

"Я впевнений, що свобода повинна перемагати завжди, коли хтось кидає їй виклик", — сказав Зеленський під час звернення до представників Національного університету оборони США.

Під час виступу Зеленського йому аплодували стоячи.

Додамо, що глава України Володимир Зеленський теміново прибув до США. У нього там — надважливе завдання, яке може змінити перебіг війни.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв’ю ЗМІ в Буенос-Айресі та наголосив, що Україна не пробачить Росії повномасштабне вторгнення і пояснив неможливість компромісу з очільником РФ.

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