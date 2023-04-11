Апокаліпсис у Росії: з'явилися нові моторошні кадри виверження вулкану на Камчатці (відео)

На російській Камчатці у ніч проти 11 квітня розпочалося виверження вулкана Шивелуч. Місцева влада повідомляє про найсильнішу хмару попелу за 60 років та оголосила найвищий - "червоний" код авіаційної небезпеки.

У Мережі опублікували нові кадри виверження вулкану.

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Зокрема, на одному зі відео видно, що навіть о восьмій ранку у місцевості була суцільна темрява. Мешканцям Усть-Камчатського району через виверження Шивелуча рекомендують не залишати будинки без потреби, у районі закрили школи та перекрили рух транспорту. Попелова хмара поширилася на 500 кілометрів і накрила всю місцевість.

У МЧС Росії інформують, що через сильну хмару із попелу влада закривала дорогу до селища Усть-Камчатськ. Також голова району Олег Бондаренко повідомив, що школярі селищ Ключі та Козиревськ перейдуть на дистанційне навчання на 10 днів.

Нагадаємо, у Росії на Камчатці прокинувся вулкан Шивелуч. Чорною хмарою накрило декілька населених пунктів півострова.

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