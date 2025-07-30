Апокаліпсис у липні 2025 року: як природа випробовує світ землетрусами, цунамі та спекою 50°C (фото, відео)

Реклама

Останні дні принесли світові низку руйнівних природних катаклізмів. Від потужних землетрусів в Росії, які викликали цунамі в Японії, на Гаваях та США, до аномальної спеки, тропічних штормів та лісових пожеж, які поглинають гектари лісів в Туреччині, Греції, на Кіпрі та Болгарії.

Сайт ТСН.ua розповідає про останні події, що відбуваються в світі та які мають наслідки.

Землетрус у Росії спричинив цунамі: що відомо

Поблизу Камчатського півострова, що на Далекому Сході Росії, стався один із найпотужніших землетрусів останніх років — його магнітуда склала 8,8. Підземні поштовхи спричинили цунамі з хвилями до 4 метрів, що викликало хвилю евакуацій у країнах Тихоокеанського регіону — від США до Японії, Китаю та Нової Зеландії. Про це пише Reuters та CNN.

Реклама

Наслідки землетрусу в Росії

Зазначається, що епіцентр землетрусу був на малій глибині, що підвищило силу поштовхів. Унаслідок удару стихії пошкоджено низку будівель, є травмовані.

Японія

У Японії, яка досі пам’ятає трагедію 2011 року — землетрус магнітудою 9,0 та нищівне цунамі, — оголосили евакуацію. Зокрема, із зони ризику вивели персонал АЕС «Фукусіма», де в тому ж 2011-му сталася серйозна аварія з витоком радіації.

Чотирьох китів викинуло на пляж Хірасуна в префектурі Японії Тіба після руйнівного землетрусу, повідомляє Daily Mirror. На опублікованих кадрах видно, як тварини лежать на березі. Фахівці пояснюють, що під час цунамі китів може викидати на берег через різкі зміни течій і рівня води. Зокрема, перед появою хвиль вода часто швидко відступає від узбережжя, що створює смертельно небезпечні умови для морських тварин.

Гаваї та США

На Гаваях мешканців прибережних районів закликали піднятись якомога вище — щонайменше на четвертий поверх. Тим часом Берегова охорона США розпорядилася суднам терміново покинути порти через загрозу цунамі.

Реклама

«Вживіть заходів! Очікуються руйнівні хвилі цунамі», — повідомило Управління з надзвичайних ситуацій Гонолулу (Гаваї).

Камчатка

Хвилі цунамі висотою 3–4 метри накрили окремі райони Камчатки, спричинивши часткове затоплення порту та рибопереробного підприємства в місті Сєвєро-Курильськ. Стихія також зірвала з причалів кілька суден.

За даними Геологічної служби США, поштовхи були неглибокими — епіцентр залягав на глибині 19,3 км.

Один із мешканців Петропавловська-Камчатського розповів журналістам, що землетрус розпочався плавно, але швидко набрав силу й тривав понад 7 хвилин.

Реклама

Очікується, що афтершоки триватимуть щонайменше місяць. Їхня магнітуда може сягати 7,5, а коливання до 6 балів у Петропавловську-Камчатському.

Цей землетрус став першим у світі з магнітудою 8 або більше з 2012 року. За останні 13 років на планеті не фіксувалося таких сильних підземних поштовхів.

Після землетрусу на Камчатці у Росії почалося виверження вулкана Ключевська Сопка. Це вдалося зафіксувати на відео.

Дата публікації 15:44, 30.07.25 Кількість переглядів 159 Через землетрус на Камчатці почалося виверження вулкана

На Камчатці, в районі, де стався потужний землетрус, розташована російська стратегічна підводна база «Рибачий». Цей військовий об’єкт відіграє важливу роль для Росії, особливо для її Тихоокеанського флоту. За інформацією російських ЗМІ, це один із ключових пунктів базування флоту на Далекому Сході. Тут дислокуються підводні човни, озброєні ядерними боєголовками та сучасними ракетними комплексами.

Реклама

Крім того, на території бази знаходяться стратегічні ракетоносці, оснащені міжконтинентальними балістичними ракетами, а також підземні сховища для зберігання ядерного арсеналу.

Згідно з відкритими джерелами, база «Рибачий» приймає ядерні підводні човни з 1960-х років. До кінця 1980-х вона стала найбільшою такою базою у Радянському Союзі — на її території базувалося до 15 стратегічних підводних ракетоносців (SSBN).

Варто зазначити, що Камчатка — один із найактивніших у сейсмічному плані регіонів не лише Росії, а й усього світу. Півострів лежить у місці зіткнення двох літосферних плит, що робить його вразливим до частих землетрусів.

Підземні поштовхи тут — звичне явище: їх сила може коливатися від ледь помітних до масштабних і руйнівних. Особливу загрозу становлять ті, що виникають біля узбережжя, адже саме вони здатні спричинити цунамі, яке становить серйозну небезпеку для прибережних міст і інфраструктури.

Реклама

50°C в Туреччині: рекордна спека спричинила лісові пожежі

Туреччина потерпає від рекордної аномальної спеки, що призвела до виникнення та швидкого поширення масштабних лісових пожеж у кількох регіонах країни, повідомляє Reuters.

25 липня 2025 року у місті Сілопі (провінція Ширнак, південний схід Туреччини) зафіксовано найвищу температуру в історії метеорологічних спостережень у країні та новий температурний рекорд для континентальної Європи — +50.5°C. Цей показник перевищив попередній національний рекорд у 49.5°C, зафіксований у серпні 2023 року.

За даними Міністерства навколишнього середовища Туреччини, 132 метеостанції по всій країні зареєстрували рекордні температури для липня. Температури були до 12°C вищими за середні сезонні показники.

Пожежі у Туреччині / © The Independent

У місті Анталія, популярному середземноморському курорті, температура 25 липня сягнула +46.1°C, що стало найвищим показником для цього місяця з початку спостережень у 1930 році.

Реклама

На тлі аномальної спеки в Туреччині спалахнули та розповсюдилися численні лісові пожежі. Пожежні бригади продовжують боротися з вогнем у кількох регіонах.

Особливо складна ситуація залишається у західній провінції Бурса, де пожежі, що спалахнули 26 липня, спричинили евакуацію тисяч мешканців із щонайменше 18 сіл та перекриття магістралі Бурса-Анкара. Площа вигорілих лісів навколо Бурси становить близько 3000 гектарів.

Пожежа в Туреччині / © EPA/UPG

Кількість загиблих внаслідок лісових пожеж у Туреччині з кінця червня зросла до щонайменше 17 осіб.

Зазначається, що аномальна спека також прискорює танення льодовиків на південному сході Туреччини, що загрожує водопостачанню та місцевому туризму.

Реклама

Аномальна спека і пожежі на Кіпрі

На Кіпрі вже тиждень утримується аномальна спека, яка сягає рекордних для червня температур, пише The Guardian.

Пожежа, що виникла неподалік від Лімасола на півдні Кіпру, через сильні пориви вітру швидко розповсюдилась і охопила кілька гірських сіл на північ від міста. За даними поліції, у згорілому автомобілі виявили тіла двох загиблих. Займання сталися через сильну спеку — температура сягнула понад +44°C.

Ці пожежі стали наймасштабнішими на острові за останні понад п’ятдесят років. Вогонь знищив великі площі на південному Кіпрі, зокрема сільськогосподарські землі, а також десятки будинків у гірських сільських громадах біля Лімасола, залишивши без даху над головою сотні людей.

Також пожежі через спеку вирують в Греції та Болгарії.

Реклама

Пожежа в Греції / © EPA/UPG

На Китай насувається тропічний шторм: 280 тисяч людей евакуювали

У китайському Шанхаї через наближення тропічного шторму Ко-мей було евакуйовано близько 280 тисяч людей та скасовано низку авіарейсів. За прогнозом національного метеорологічного бюро, шторм очікується пізніше в середу, 30 липня, на південному узбережжі міста, повідомляє Bloomberg.

Передбачаються сильні пориви вітру та інтенсивні дощі, які можуть викликати раптові повені — за добу опади можуть сягнути до 320 мм у Шанхаї та навколишніх районах.

Шанхай. Фото ілюстративне / © Associated Press

У місті вже запроваджено надзвичайні заходи для запобігання повеням і руйнівній дії тайфуну: тисячі людей переселені з небезпечних районів, а роботи на більшості будівельних майданчиків призупинено.

Наразі повністю зупинено поромне сполучення, водіям на автомагістралях рекомендують зменшувати швидкість, а рух деяких поїздів тимчасово призупинено.

Реклама

Аеропорти Пудун і Хунцяо можуть скасувати близько 30% рейсів у обох напрямках у середу через погіршення погодних умов.

Порт Яншань — найбільший у світі контейнерний порт — призупинив роботу з вечора вівторка, 29 липня. Місто Чжоушань, де розташовані великі нафтові резервуари та нафтопереробні заводи, перейшло в режим надзвичайної готовності та закликало працівників дотримуватися всіх заходів безпеки.

Раніше ми писали про те, що в Україні продовжує вирувати негода. Довкола поламані дерева, затоплені вулиці та величезний град.