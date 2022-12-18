Апокаліптична пожежа сталася на нафтогазовому родовищі в Сибіру: відео

Масштабне загоряння почалося через витік та вибух газу — обладнання було несправне.
В Іркутській області РФ на Марківському нафтогазоконденсатному родовищі в Усть-Кутському районі сталася масштабна пожежа.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, публікуючи відео з місця апокаліптичного інциденту.
За словами глави регіону, вогонь охопив близько тисячі квадратних метрів. Пожежі надано третій рівень складності.
Очевидці повідомляють, що загоряння почалося через витік та вибух газу — обладнання було несправне. Вахтовиків із найближчих селищ евакуювали до міста.
Відомо щонайменше про одного постраждалого.
З посиланням на екстрені служби російські пропагандисти прозвітували, що близько 19:30 за київським часом пожежу локалізували.
Нагадаємо, раніше в російському місті Ангарськ Іркутської області сталася масштабна пожежа на нафтозаводі "Ангарської нафтохімічної компанії".
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