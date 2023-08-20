Апокаліптичні кадри: Москву та Підмосков'я засипає градом та заливає дощем (відео)

Через зливу столиця стрімко йде під воду.

Вдень у неділю, 20 серпня, у Москві та Підмосков'ї зафіксовані потужні злива, грім, град та шквали.

Відео наслідіків публікують проросійські телеграм-канали.

Як пишуть пропагандисти, у місті оголосили штормове попередження. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Вулиці почало затоплювати, машинам важко пробиратися по воді. Крім великого дощу, на голову росіянам падають великі градини. МНС РФ попередило про небезпечне метеорологічне явище.

За прогнозами синоптиків, така погода протримається щонайменше добу.

На кадрах, опублікованих у пабліках, видно, що на півночі Москви вулиці потонули у воді. У столиці Росії фіксують величезний град, шквальний вітер, який хилить дерева до землі, та потужну зливу, яка змиває все на своєму шляху.

Величезні градини падають просто на голову росіянам: у Москві та Підмосков'ї - незвичайні природні явища

Нагадаємо, 19 серпня Міноборони РФ заявило про атаку безпілотника на Москву.

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