Апокаліптична пожежа в Гонконзі: вже 55 загиблих, вежі горять другий день

Число загиблих у масштабній пожежі в Гонконзі досягло 55 / © Associated Press

Кількість жертв пожежі в хмарочосах Гонконгу зросла до 55 осіб. Ще близько 300 людей зникли безвісти.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на пожежну службу.

Гасіння вогню в житловому комплексі Wang Fuk Court на півночі Гонконгу триває досі. Пожежники не можуть здійснювати повноцінну рятувальну операцію через сильне задимлення.

За попередніми даними, всередині висоток все ще можуть перебувати люди. Усього з будинків евакуювали близько 900 осіб, 68 госпіталізовано, з них 16 перебувають у критичному стані. Серед 55 загиблих — один пожежник.

Пожежа спалахнула у житловому комплексі Wang Fuk Court / © Associated Press

Нагадаємо, поліція Гонконгу затримала трьох чоловіків у межах розслідування масштабної пожежі в житловому комплексі району Тай-По. Усім трьом висунуто обвинувачення в ненавмисному вбивстві. За даними поліції, затриманими є два директори будівельної компанії та інженер-консультант.

Пожежа почалася у Wang Fuk Court, великому житловому комплексі в районі Тай По у Гонконзі, о 14:51 за місцевим часом у середу.

Wang Fuk Court складається з восьми висотних будівель, кожна з яких має 31 поверх.

Житлові вежі у Wang Fuk Court вкриті бамбуковими риштуваннями аж до дахів, оскільки їх ремонтують.

Бамбукові риштування використовують у Гонконгу протягом століть, бо бамбук швидко росте, є легким і міцним. Багато хто вважає їх культовою частиною міського ландшафту міста — але Гонконг є одним з останніх міст у світі, де їх досі застосовують у сучасному будівництві.

Пожежне управління Гонконгу класифікувало пожежу як п’ятий рівень небезпеки — найвищий за шкалою. Відтоді, як у Гонконзі востаннє спалахувала пожежа п’ятого рівня, минуло 17 років.