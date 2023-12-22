Аполлон, Клео та Офелія: які дитячі імена стануть найпопулярнішими у 2024 року

В наступному, 2024 року, популярними дитячими іменами будуть Клео, Офелія та Елоді. Такої думки дійшли експерти, які займаються вивченням та прогнозом поширення ти чи інших імен.

Про це пише портал HuffPost.

Як зазначається, до топ-10 імен увійшли, зокрема, Клео - багато хто асоціює це ім’я з Клеопатрою, що надає йому сильних, героїчний та явно феміністичний відтінок; Беар - це ім’я набуло популярності на початку 2000 років, зараз же воно знову входить у моду.

Крім того, стрімко зростає популярність ім’я Офелія. Люди дивляться на нього як на альтернативу Олівії.

Які ще імена увійшли в топ

Родос - експерти припускають, що це ім’я є нетрадиційним, через що, ймовірно, і може набирати популярність.

- експерти припускають, що це ім’я є нетрадиційним, через що, ймовірно, і може набирати популярність. Елоді - консультанти з імен вірять, що це ім’я може підкорити 2024 рік, оскільки воно поєднує елегантність та силу.

- консультанти з імен вірять, що це ім’я може підкорити 2024 рік, оскільки воно поєднує елегантність та силу. Ренцо - експерти кажуть, що це “ім’я, в якому є все”. все");

- експерти кажуть, що це “ім’я, в якому є все”. все"); Енола - це загадкове ім'я вперше стало популярним у 2021 році. Приводом для цього став фільм “Енола Холмс”, який вийшов на Netflix.

- це загадкове ім'я вперше стало популярним у 2021 році. Приводом для цього став фільм “Енола Холмс”, який вийшов на Netflix. Аполлон - це ім’я, на думку фахівців, може стати одним з найпопулярніших дитячих.

- це ім’я, на думку фахівців, може стати одним з найпопулярніших дитячих. Ромі - ім’я поєднує в собі історію Риму та звуки “о” та закінчення “і”, які останнім часом подобаються батькам.

- ім’я поєднує в собі історію Риму та звуки “о” та закінчення “і”, які останнім часом подобаються батькам. Ашер - ще одне загадкове ім’я, яке може увійти в десятку найпопулярніших.

Нагадаємо, що наступний рік Дракона буде багатий на різні «феєрверки» – зміни, від яких ми вже встигли втомитися, торкнуться всіх сфер нашого життя.

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