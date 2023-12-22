Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Аполлон, Клео та Офелія: які дитячі імена стануть найпопулярнішими у 2024 року

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
235
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Аполлон, Клео та Офелія: які дитячі імена стануть найпопулярнішими у 2024 року

Фото: pixabay.com

До топ-10 імен увійшли, зокрема, Клео, Беар, Офелія та Аполлон.

В наступному, 2024 року, популярними дитячими іменами будуть Клео, Офелія та Елоді. Такої думки дійшли експерти, які займаються вивченням та прогнозом поширення ти чи інших імен.

Про це пише портал HuffPost.

Як зазначається, до топ-10 імен увійшли, зокрема, Клео - багато хто асоціює це ім’я з Клеопатрою, що надає йому сильних, героїчний та явно феміністичний відтінок; Беар - це ім’я набуло популярності на початку 2000 років, зараз же воно знову входить у моду.

Крім того, стрімко зростає популярність ім’я Офелія. Люди дивляться на нього як на альтернативу Олівії. 

Які ще імена увійшли в топ

  • Родос - експерти припускають, що це ім’я є нетрадиційним, через що, ймовірно, і може набирати популярність.
  • Елоді - консультанти з імен вірять, що це ім’я може підкорити 2024 рік, оскільки воно поєднує елегантність та силу.
  • Ренцо - експерти кажуть, що це “ім’я, в якому є все”. все");
  • Енола - це загадкове ім'я вперше стало популярним у 2021 році. Приводом для цього став фільм “Енола Холмс”, який вийшов на Netflix.
  • Аполлон - це ім’я, на думку фахівців, може стати одним з найпопулярніших дитячих.
  • Ромі - ім’я поєднує в собі історію Риму та звуки “о” та закінчення “і”, які останнім часом подобаються батькам.
  • Ашер - ще одне загадкове ім’я, яке може увійти в десятку найпопулярніших.

Нагадаємо, що наступний рік Дракона буде багатий на різні «феєрверки» – зміни, від яких ми вже встигли втомитися, торкнуться всіх сфер нашого життя.

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
235
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація