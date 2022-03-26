Apple, Google та OLX: стало відомо, які компанії припинили роботу в Росії за останню добу

Apple, Google та OLX: стало відомо, які компанії припинили роботу в Росії за останню добу

Зокрема, свою роботу в РФ припинила навіть платформа онлайн-оголошень OLX.

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило список нових санкцій проти Росії за останню добу, 25 березня.

Про це йдеться в Телеграмі міністерства.

Так, компанії Apple і Google розірвали зв'язки з російськими платіжними картками "Мир". Apple цілком вилучає картки "Мир" як опцію в Apple Pay.

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Крім того, провідний виробник корпоративного програмного забезпечення Terrasoft назавжди йде з російського та білоруського ринків.

Spotify, інтернет-сервіс, що дозволяє легально й безкоштовно слухати музику, повністю припинив свою діяльність у РФ.

Платформа онлайн-оголошень OLX Group також виходить із РФ.

Американський ювелірний ритейлер Tiffany&Co відмовився від закупівлі продукції з РФ.

Крім того, у США заявили, що хочуть ввести санкції проти російських компаній, які надають послуги та товари розвідслужбам і військовим РФ.

"Блокада ворога триває, а росіяни вже майже ізольовані від реального світу", — наголосили в Мінцифри.

Нагадаємо, вже понад 180 компаній відмовилися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікує повний список.

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