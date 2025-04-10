Apple масово вивозить iPhone з Індії, щоб уникнути мит Трампа – Reuters

iPhone.

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Компанія Apple організувала авіаперевезення близько 600 тонн смартфонів iPhone зі своїх заводів в Індії до США, намагаючись уникнути дії нових американських мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

За словами джерел Reuters, йдеться приблизно про 1,5 мільйона пристроїв.

Цей крок ілюструє приховану логістику Apple, спрямовану на мінімізацію впливу нових тарифів та одночасне зміцнення присутності на американському ринку — одному з ключових для компанії.

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Експерти попереджають: через серйозну залежність Apple від китайського виробництва, ціни на iPhone у США можуть істотно зрости. Імпорт з Китаю зараз обкладається митом у 125%, тоді як для поставок з Індії діє ставка у 26% — хоча її наразі тимчасово скасовано після рішення Трампа про 90-денну “паузу”, яка поки що не зачіпає Китай.

“Apple намагалася обійти мита”, — прокоментувало одне з джерел, обізнаних із планами компанії.

Apple також зверталася до індійських аеропортів із проханням скоротити час митного оформлення в Ченнаї (штат Тамілнад) із 30 до 6 годин. За словами джерела, модель прискореного оформлення — так званий “зелений коридор” — була взята за приклад із китайських аеропортів, де Apple вже давно працює за аналогічною схемою.

З березня з Індії до США було здійснено приблизно шість вантажних рейсів, кожен із яких перевозив до 100 тонн вантажу. Один із цих літаків прибув цього тижня, напередодні набуття чинності нових мит.

Вага однієї моделі iPhone 14 разом із зарядним кабелем становить близько 350 грамів, отже загальна партія в 600 тонн могла включати приблизно 1,5 мільйона пристроїв, з урахуванням упаковки, підрахувала Reuters.

Apple та Міністерство цивільної авіації Індії не надали коментарів на запити журналістів. Усі джерела, які надали інформацію, побажали залишитися анонімними через конфіденційний характер стратегічних дій компанії.

Apple щороку продає понад 220 мільйонів iPhone по всьому світу. За оцінками Counterpoint Research, близько 20% імпорту iPhone до США нині припадає на Індію, тоді як решта надходить із Китаю.

У той час як мито на китайські товари за останніми змінами Трампа зросло до 125% (проти 54% раніше), аналітики Rosenblatt Securities підрахували: за таких умов ціна на флагманський iPhone 16 Pro Max у США могла б підскочити з 1599 до 2300 доларів.

Щоб встигнути реалізувати заплановане, Apple активізувала перевезення з Індії. За даними джерел, компанія збільшила виробництво iPhone на 20%, зокрема завдяки збільшенню кількості працівників та продовженню роботи на найбільшому індійському заводі Foxconn до неділі включно.

Ще два джерела підтвердили, що завод Foxconn у Ченнаї, який зазвичай не працює у вихідні, тепер працює й у неділю. У 2023 році він випустив близько 20 мільйонів пристроїв, включаючи моделі iPhone 15 і 16.

Apple активно переміщує частину виробництва з Китаю до інших країн, і Індія вже відіграє стратегічно важливу роль. Два головних партнери компанії — Foxconn і Tata — мають у країні три заводи, ще два перебувають на стадії будівництва.

Підготовка до масштабного прискорення митного оформлення в Ченнаї тривала в Apple близько восьми місяців. Один із високопосадовців індійського уряду повідомив, що адміністрація прем’єр-міністра Нарендри Моді підтримувала ці зусилля та зверталася до відповідних органів із проханням посприяти компанії.

Митні дані, що перебувають у відкритому доступі, свідчать: поставки продукції Foxconn з Індії до США зросли до 770 мільйонів доларів у січні та 643 мільйонів у лютому. Для порівняння: у попередні чотири місяці ці цифри коливалися в межах 110–331 мільйон доларів.

Понад 85% цих вантажів прибули до основних американських хабів: Чикаго, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка та Сан-Франциско.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив 90-денну паузу та значне зниження взаємних тарифів на цей період, окрім Китаю. Для КНР він підвищує ставку до 125%.