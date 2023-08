Apple виплатить 500 млн доларів власникам iPhone: у чому річ

Apple виплатить 500 млн доларів власникам iPhone за те, що навмисно уповільнювала старі моделі. Так, поціновувачі "яблучної" техніки були змушені переходити на новинки

Про це повідомляє The Mercury News.

Деталі

Як відомо, починаючи з iOS 10, Apple свідомо знижувала продуктивність пристроїв iPhone. Мета полягала в тому, щоб продовжити роботу акумуляторів. Однак користувачі, яким про це не повідомили, не погоджувалися з таким підходом. На техногіганта подали до суду.

Після тривалої тяганини, компанія погодилася відшкодувати 500 млн доларів власникам старих iPhone, які почали працювати повільніше після запуску нових версій iOS. Йдеться про користувачів iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus і iPhone SE, які подали заявку на компенсацію до жовтня 2020 року.

Загалом від дій компанії постраждало понад 3 мільйони осіб. Сума виплати для кожного з них складає 65 доларів.

Нагадаємо, Apple заборонила використання ChatGPT своїм працівникам. Виробник iPhone занепокоєний тим, що подібні АІ-платформи збирають конфіденційні дані користувачів та пам'ятають всі введені запити й отримані відповіді.

