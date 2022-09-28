АР назвало кількість росіян, які накивали п'ятами від мобілізації за кордон

Росяни продовжують тікати з РФ за кордон, щоб уникнути мобілізації.

На сьогодні таких втікачів вже понад 190 тисяч.

Про це повідомляє Assosiated Press.

За даними видання, більш ніж 194 000 громадян Росії втекли до сусідніх Грузії, Казахстану та Фінляндії. Загалом вони діставалися кордону на авто, велосипеді чи пішки впродовж тижня з 21 вересня, коли Путін оголосив про часткову мобілізацію резервістів.

Спочатку втікачі скуповували авіаквитки, які злетіли в ціні, а решті довелося заправити свої автівки і приєднатися до довгих чергна кордоні, в яких доводиться чекати кілька днів.

Так, до Грузії вже в'їхало понад 53 000 росіян, до Казахстану - 98 тисяч, до Фінляндії - понад 43 000 тисячі.

Ще 3 тисячі росіян накивали п'ятами до Монголії.

Нагадаємо, росіянин побідкався, що його оштрафували в Естонії за георгіївську стрічку і змусили викинути її.

Читайте також: