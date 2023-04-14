Арешт Джека Тейшейри: що відомо про військового США, який "злив" ключові секрети Пентагону

У США заарештували військовослужбовця Національної повітряної гвардії штату Массачусетс Джека Тейшейру за підозрою у витоку секретних документів Пентагону, які стосувалися, зокрема, контрнаступу ЗСУ.

Виявилось, що 21-річний Тейшейра, фанат комп'ютерних ігор, "зливав" таємниці національної безпеки США друзям у геймерський чат, звідки документи розійшлися Мережею.

Що відомо про затримання Тейшейри та резонансну справу, яка викликала міжнародний скандал - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Арешт Тейшейри

Скандал вибухнув на початку квітня, коли американські ЗМІ повідомили про витік у Мережу військових документів, що детально описують секретні плани США та НАТО. У Пентагоні були змушені визнати, що витік мав місце. До справи підключились спецслужби США, і вже 13 квітня агенти ФБР прийшли за Тейшейрою.

Фото: Associated Press

У його помешканні також були проведені обшуки.

Фото: Associated Press

На прес-конференції в Пентагоні бригадний генерал Патрік С. Райдер заявив, що витік документів - це "навмисний злочинний акт".

Джек Тейшейра працює у розвідувальному підрозділі Нацгвардії Сполучених Штатів від 2019 року. В його посадові обов’язки входило стежити за роботою комунікаційної системи на військовій базі.

За даними The New York Times, Джека Тейшейру вдалось ідентифікувати через інтер'єр його кухні. 21-річний військовий фотографував секретні документи на своїй кухні. Гранітну стільницю з характерним візерунком і білу плитку на підлозі можна побачити на фотографіях деяких "зливів" секретних документів. Такий самий декор інтер'єру можна знайти на фотографіях родинного будинку, розміщених у Мережі одним з близьких родичів Тейшейри.

За даними ЗМІ, онлайн-друзі американського військового нібито не знали його справжнього імені, тому його викрили саме за допомогою світлин.

Фото: The New York Times

Як секрети Пентагону потрапили в Мережу

Цілком таємну інформацію поширили через канал популярної гри. 21-річний Тейшейра був адміністратором невеликої інтернет-групи Thug Shaker Central на платформі Discord, у якій близько 20-30 людей об'єднались через спільну любов до зброї, відеоігор та расистських мемів.

4 березня - раніше, ніж за місяць до того, як запис з'явився в Telegram й 4chan - 10 документів опублікували на сервері Discord під назвою Minecraft - це популярна комп'ютерна гра, в яку залучені мільйони гравців в усьому світі. Туди вони потрапили випадково, помандрувавши ще кількома менш відомими серверами. З Discord усі файли зараз видалено, але їх розносять користувачі Twitter, які встигли скопіювати собі дані. Власник соцмережі Ілон Маск відмовляється видаляти цю інформацію.

Журналісти The New York Times поговорили з кількома членами Thug Shaker Central. Вони описують Тейшейру як свого лідера, який був старший за інших учасників групи і мав доступ до секретних документів.

За їхніми словами, ділитися розвідданими їхній товариш на прізвисько OG почав ще наприкінці минулого року, спочатку переписував секретні документи на роботі від руки, а згодом наважився їх фотографувати. У чаті було до 3 десятків учасників - переважно підлітки, для яких Тейшейра був харизматичним лідером - спортивним, тренованим і озброєним. Він критикував американський уряд і нібито прагнув, щоб його юні друзі були добре поінформовані. Пояснював їм незрозумілі слова і сердився, коли вони не виявляли належної уваги. За словами геймерів, Тейшейра не підтримував жодну зі сторін в російсько-українській війні.

Згодом хтось виніс секретні документи за межі геймерського чату. Коли вони опинилися у пресі і наробили галасу, Тейшейра був дуже збентеженим і передчував небезпеку, розповів один із його друзів. Під час останнього зідзвону вони фактично прощалися, а дехто плакав.

Що було в розсекречених документах

У документах Пентагону, які були датовані періодом до 1 березня, містилася, зокрема, детальна інформація про посилення української армії перед запланованим контрнаступом. Конкретна дата і напрямки українського контрнаступу там не зазначені. Втім, у документах міститься інформація щодо постачання Україні американської зброї. Також оприлюднено перелік і кількісний склад українських підрозділів, які проходять навчання та отримують постачання від США та інших союзників по НАТО. В Мережу потрапили дані про танки і бронетехніку, якими оснащені дані підрозділи.

Окремої уваги заслуговує інформація про втрати у війні ЗСУ та російської армії. Аналітики вважають, що ці дані перед публікацією були відредаговані, оскільки втрати РФ занижені і сильно відрізняються від підрахунків Пентагону.

Окрім інформації з української передової, в Мережу потрапили дані, які американська розвідка збирала в інших країнах. Наприклад про те, що ізраїльські спецслужби кілька місяців тому, ще до виборів, підбурювали людей до антиурядових протестів. Прем’єр Нетаньягу випустив окрему заяву, в якій це твердження спростував. Інший документ вивчає можливості: як вмовити Ізраїль надати Україні летальну зброю, та поки це суперечить заявленій політиці держави.

Ще в одному документі йдеться про побоювання Південної Кореї, що артилерійські снаряди, які вони постачають США, можуть опинитися в Україні, чого Сеул теж не хотів би. Є дані про зв’язки Об’єднаних Арабських Еміратів з Росією. Є інформація з Росії - зокрема про спроби ПВК “Вагнер" дістати зброю чи конкретні військові плани окупантів в Україні: куди збираються бити і коли.

У Вашингтоні розцінюють витік секретної інформації як репутаційний провал, адже документи свідчать, що американська розвідка збирає інформацію на території союзників.

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