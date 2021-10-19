Арешт Саакашвілі в Грузії: лікарі рекомендують шпиталізувати його в клініку

Існують високі ризики ускладнень здоров'я політика.
У зв'язку зі станом здоров'я третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який після затримання оголосив голодування, консиліум місцевих лікарів в профілактичних цілях рекомендує перевести його в госпіталь.
Про це повідомляє "Грузія Online" з посиланням на інформацію одного з членів консиліуму Зураба Пагави.
Лікарі зазначають, що це не термінова госпіталізація, але через те, що існують високі ризики ускладнень здоров'я політика, то вони радять покласти Саакашвілі в клініку для інтенсивного спостереження.
"Ми поставили питання про так звану профілактичну госпіталізацію і зараз це розглядаються. Все обговорили, дали рекомендацію. Це не термінова госпіталізація, але оскільки ймовірність ускладнень є висока, щоб застрахуватися, ми рекомендували його госпіталізувати", - сказав лікар Зураб Пагава.
Також він додав, що госпіталізація "це не питання годин, але має відбутися найближчим часом".
Нагадаємо:
- Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем.
- Особистий лікар третього президента Грузії Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе заявив, що політика слід негайно доправити до клініки. У Саакашвілі — хвороба крові таласемія. Лікар зазначив, що при цій хворобі не може бути абсолютно ніякого голодування.
- Після заяви особистого лікаря про погіршення стану здоров'я через голодування експрезидента Грузії Саакашвілі під стінами в'язниці в місті Руставі, де утримують політика, зібралися його прихильники. Вони попросили третього президента країни припинити голодування.
- В МЗС заявили, що шукають оптимальний варіант повернення Саакашвілі до України.