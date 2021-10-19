Арешт Саакашвілі в Грузії: лікарі рекомендують шпиталізувати його в клініку

Арешт Саакашвілі в Грузії: лікарі рекомендують шпиталізувати його в клініку

Існують високі ризики ускладнень здоров'я політика.

У зв'язку зі станом здоров'я третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який після затримання оголосив голодування, консиліум місцевих лікарів в профілактичних цілях рекомендує перевести його в госпіталь.

Про це повідомляє "Грузія Online" з посиланням на інформацію одного з членів консиліуму Зураба Пагави.

Лікарі зазначають, що це не термінова госпіталізація, але через те, що існують високі ризики ускладнень здоров'я політика, то вони радять покласти Саакашвілі в клініку для інтенсивного спостереження.

"Ми поставили питання про так звану профілактичну госпіталізацію і зараз це розглядаються. Все обговорили, дали рекомендацію. Це не термінова госпіталізація, але оскільки ймовірність ускладнень є висока, щоб застрахуватися, ми рекомендували його госпіталізувати ", - сказав лікар Зураб Пагава.

Також він додав, що госпіталізація "це не питання годин, але має відбутися найближчим часом".

Нагадаємо:

Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем.

1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем. Особистий лікар третього президента Грузії Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе заявив, що політика слід негайно доправити до клініки . У Саакашвілі — хвороба крові таласемія. Лікар зазначив, що при цій хворобі не може бути абсолютно ніякого голодування.

. Після заяви особистого лікаря про погіршення стану здоров'я через голодування експрезидента Грузії Саакашвілі під стінами в'язниці в місті Руставі, де утримують політика, зібралися його прихильники . Вони попросили третього президента країни припинити голодування.

. Вони попросили третього президента країни припинити голодування. В МЗС заявили, що шукають оптимальний варіант повернення Саакашвілі до України.

Майже в критичному стані: останні новини про Міхеїла Саакашвілі від журналістки Лізи Вадачкорії

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