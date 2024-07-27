Арешт соратника Шойгу: ISW оцінив кремлівську компанію "чисток" в Міноборони

Булгакова називають відповідальним за проблеми із забезпеченням росармії на початку вторгнення в Україну в 2022 році.

ФСБ заарештувала колишнього заступника міністра оборони Росії генерала Дмитра Булгакова. Арешт соратника Шойгу за звинуваченням у корупції відбувся у п'ятницю, 26 липня.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що з квітня 2024 року Кремль продовжує докладати "злагоджених зусиль" щодо усунення високопосадовців Міноборони.

За інформацією росЗМІ, Булгакова звинувачують у використанні свого службового становища у відомстві для лобіювання інтересів "Грязинського харчокомбінату" у Липецькій області. Джерела у російський правоохоронних органах стверджують, що Булгаков допоміг керівництву комбінату виграти контракти на постачання продовольства для Міноборони, за якими армія отримала неякісні продукти по завищеним цінам.

Керівництво "Грязинського харчокомбінату" заарештували ще в квітні, звинувативши їх у розкраданні коштів держзамовлення Міноборони. Але до вчорашнього дня Булгаков фігурував у справі як свідок.

Відомо, що Булгаков обіймав посаду заступника міністра оборони з 2008 по 2022 рік та відповідав за матеріально-технічне забезпечення армії. У вересні 2022 року його звільнили з посади й за офіційною інформацією нібито перевели на іншу, невказану посаду. Але джерела деяких російських ЗМІ стверджують, що від 2022 року Булгаков проходив як свідок у кількох корупційних справах.

Російські провоєнні блогери звинувачують Булгакова у системних проблемах із забезпеченням російських окупаційних військ на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, від яких армія досі не може оговтатися.

Нагадаємо, в РФ продовжуються гучні звільнення та арешти високопосадовців міністерства оборони та старших офіцерів, які безпосередньо командують бойовими діями на війні в Україні. На думку аналітиків, Кремль хоче, щоб російські військові чиновники усвідомлювали, що жоден з них не застрахований від наслідків втрати прихильності Путіна.

Читайте також провідні новини дня: