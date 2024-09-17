Арешт Усика: генконсул України в Кракові терміново виїхав до аеропорту – подробиці

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга вже звернуся до польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію.

Генконсул України в Кракові виїхав до аеропорту міста для зʼясування обставин арешта боксера Олександра Усика.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає "Радіо Свобода".

Україна "категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона", прокоментували в МЗС затримання боксера.

"Крім того, міністр Андрій Сибіга уже звернуся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Міністр також доручив Генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням", – повідомили в МЗС.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 вересня українського боксера Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова, про що свідчить відео, яке виклав перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк.

Дружина боксера Олександра Усика Катерина вже прокоментувала затримання свого чоловіка в аеропорту Кракова. За її словами, хвилюватися не варто. "Нічого кримінального", – написала вона.

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