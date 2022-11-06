Арестович назвав реальну кількість мобілізованих росіян: "Тільки 43% приступили до підготовки"

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Росії на війну проти України вдалося мобілізувати всього 238 тис, із заявлених 300.

Про це радник ОП сказав у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Не 300 тисяч (мобілізували в РФ – ред.), а 238. Далі вони не можуть цього робити з тієї простої причини, що військкомати не справляються", – сказав Арестович.

Він пояснив, що причина цього ­– збіг мобілізації з осіннім призовом на строкову військову службу.

За прогнозами радника ОП, дві інші хвилі ­– запланований мільйон – мобілізувати в росіян не вийде.

"Вони зможуть це зробити тільки в тому варіанті, коли всіх убили, вони зібрали всю зброю, весь одяг і одягли нових. Тобто ця спроба у них провалилася – зібрати під виглядом 300 тисяч мільйонів у них не вийшло", – сказав Арестович.

"Із цих забавних 238 тисяч тільки 43% тою чи іншою мірою приступили до підготовки і оснащення. А решта сидять по спортзалах, школах без діла, бухають. Три бунти були великих. Крайній був у Казані: погнали копняками командира полку, кадри потрапили в Інтернет", – додав радник ОП.

Він зазначив, що на сьогодні проти України воюють від 50 до 60 тис. мобілізованих росіян.

Мобілізація в РФ

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що в країні вже мобілізували нібито 318 тис. чоловіків. Це більше від запланованої кількості у 300 тис. за рахунок добровольців, стверджує очільник Кремля.

Попри заяви про завершення мобілізаційних заходів, Міноборони РФ продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом формування "добровольчих" загонів, повідомили американські аналітики.

Британська розвідка повідомила, що Росія відправляє "мобіків" на фронт майже без підготовки, адже не має достатніх можливостей для навчання великої кількості призовників.

Раніше очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав цифру у 220 тис. мобілізованих росіян. Як пояснив військовий експерт Олег Жданов, це ті, що частково вже на фронті і ті, яких вже оформили – прийняли до навчальних центрів, одягнули і озброїли.

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