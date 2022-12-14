Арестович пояснив, чому всі країни ООН зобов'язані захищати Україну

Радник ОП певен, що Україна обов'язково отримає серйозні комплекси для захисту неба.

Росія відкрито декларує необхідність знищення цивільної інфраструктури України. Такі дії кваліфікуються міжнародним законодавством не інакше, як геноцид.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович, інформує "FREEДОМ".

Він пояснив, що геноцид зобов’язує всі країни-учасниці ООН захищати країну, яка потерпає від цього злочину.

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"Таким чином, є юридичні, моральні та політичні підстави для такої допомоги Україні. І після початку російських ударів по нашій інфраструктурі "Велика сімка", всі інші країни світу, країни НАТО, країни Європи різко інтенсифікували передачу відповідних видів допомоги. Я абсолютно не здивуюся, якщо завтра буде оголошено про передавання нам сучасних комплексів протиракетної оборони", — заявив Арестович.

Радник ОП певен, що Україна обов'язково отримає серйозні комплекси для захисту проти балістичних ракет. Питання лише у термінах.

"Якщо це буде завтра оголошено, то це буде серйозний внесок. Світ, наші партнери перебувають перед обличчям необхідності гарантувати нам безпеку, насамперед у сфері протиповітряної оборони, протиракетної оборони", — підсумував він.

Раніше Олексій Арестович розповів, коли чекати на загасання бойових дій.

Нагадаємо, що за інформацією агентства CNN, адміністрація президента США Байдена завершує плани щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot до України. Цю інформацію підтвердила також кореспондентка "Голосу Америки" у Пентагоні Карла Бабб.

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