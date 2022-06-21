Арестович розповів, чи ефективний легіон "Свобода Росії" на території РФ

За словами Арестовича, саме з антивоєнних малюнків і графіті на вулицях Росії розпочинається протестний рух.

Легіон "Свобода Росії", який діє на території країни-агресорки, може стати прикладом ефективної боротьби з путінським режимом.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з журналістом Сергієм Івановим.

За словами Арестовича, саме з протесних антивоєнних малюнків і графіті на вулицях Росії розпочинається протестний рух. Зокрема, вже є і спалені автозаки.

"Спочатку малюнки, потім підпал військоматів, потім підпал науково-дослідницький інститутів, які розробляють російську зброю. Це ж не поодинокі випадки", — каже представник ОП.

Арестович вважає, що перспективи легіону "Свобода Росії" будуть розвиватися в залежності від того, як українці з ними співпрацюватимуть.

"Якщо говорити, що вони нелюди, негідники та тварини — то перспектив нема. Автозаки палять, військомати палять. Там ( у Росії. — Ред.) розгортається боротьба і її набагато більше, ніж нам здається. Але потрібно казати, що вони — такі самі люди, як ми. Що у них є всі можливості бути вільними і Росія не приречена", — переконаний він.

За словами Арестовича, потрібно сформувати у росіян колективний образ ворога в особі Путіна і його режиму.

Раніше Олексій Арестович заявив про масовий приплив бійців до легіону "Свободу Росії".

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