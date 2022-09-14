Арестович розповів, навіщо Макрон і Шольц продовжують говорити з Путіним

У вересні лідери Франції та Німеччини знову телефонували російському диктатору Володимирпу Путіну, щоб той вивів свої війська з території України та припинив війну.

Водночас, на думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, підримуючи дипломатичні переговори з Путіним, західні політики намагаються допогти політично.

Про це радник ОП повідомив у розмові з російським правозахисником, опозиціонером Марком Фейгіним.

"Це чергова спроба намалювати перспективну дорогу, допомогти політично...Німці та французи повторювали: "Давайте по-іншому" (під час переговорів у "нормандськомук форматі" - ред.). Те, що вони зараз заговорили по-іншому, не може не тішити. Вони все більше зачіплються за реальність", - розповів він.

Нагадаємо, 11 вересня президент Росії Володимир Путін та президент Франції Емманюель Макрон провели телефонні переговори, під час яких останній закликав РФ до мирних перемовин з Україною. Макрон засудив продовження ведення бойових дій російськими військовими і закликав Путіна до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Пізніше, 13 вересня з очільником Кремля провів телефонну розмову канцлер Німеччини Олаф Шольц. Перемовини тривала півтори години. Головна тема - ситуація в Україні та її наслідкам.

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