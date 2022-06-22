Арестович вважає, що німці вийдуть на вулиці і скажуть: "Давайте знищимо путінський режим"

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Німеччина зараз стоїть перед важким вибором.

За словами Арестовича, Німеччина - це країна, через яку Путін намагається послабити ЄС. Тому зараз німці, на думку радника голови ОП, мають вибрати, чию політику оберуть на майбутнє.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович у коментарі російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Шольц разом із соціал-демократами зараз мають ухвалювати дуже серйозні рішення. Німеччина стоїть перед великим викликом у своїй історії. Але те, як діють німці, що вони говорять, які дискусії в них у суспільстві, я почав їх більше поважати. Тому що, маючи великі ризики, вони з великою гідністю та готовністю проходять цю ситуацію. Німці - це ключ до європейської проблеми, з точки зору Путіна. Німеччина - це країна, через яку Путін намагався послабити ЄС. Якщо німці гідно це проходять, як країна, а я маю усі надії, що так, важіль зламається. Путін не зможе ні на кого впливати. Зрозуміло, що важкоатлети - це Франція та Італія. Я дуже уважно стежу за німцями. Дискусія у сьомому пакеті - вона ключова, бо там - відмова від російського газу", - сказав Арестович.

За його словами, європейці та німці отримають страшний урок, що означає мати енергозалежність від російських енергоносіїв. Також Арестович впевнений, що все більше німців, з огляду на теперішні дії РФ, виступлять проти "путінського режиму".

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"І таки зрозуміють, що РФ при Путінові не вміє по-іншому використовувати газ та нафту як геополітичну зброю, яка прямо шкодить своїм парнерам. Я боюся, що путінський розрахунок на те, що виборці вийдуть на вулиці і скажуть: "Які погані українці, давайте відмовимося від їхньої підтримки". Спрацює навпаки. Вони скажуть: "Який поганий путінський режим, давайте його доб'ємо". Путін програв все, він програє і це, судачи з того, що зараз відбувається в Німеччині", - висловив таку думку радник керівника ОП.

Як повідомляли, німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Заходу потрібно готуватися до тривалого конфлікту з Росією і тривалої відбудови України.

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