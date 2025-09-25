Аргентина висунула територіальні претензії до Британії: про що йдеться

Хав’єр Мілей / © Associated Press

Реклама

Аргентина вважає Фолклендські острови «окупованими» Великою Британією та прагне відновити переговори щодо їхнього повернення.

Про це заявив президент країни Хав’єр Мілей під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Sky News.

Мілей наголосив, що хоче підняти низку «чутливих і вкрай важливих питань».

Реклама

«Я хочу ще раз підтвердити нашу законну претензію на суверенітет над Мальвінськими (Фолклендськими) островами та прилеглими морськими районами, які досі перебувають під незаконною окупацією», — заявив аргентинський президент.

Окремо він розкритикував Організацію Об’єднаних Націй. За словами Мілея, ООН потребує змін, адже її головна місія — гарантувати міжнародний мир і безпеку, а «все інше має служити саме цій меті».

Президент Аргентини також закликав зробити організацію більш ефективною, не дозволяти міжнародному співробітництву гальмувати економічний розвиток та визнавати, що питання, які можна вирішити на національному рівні, повинні залишатися у внутрішній компетенції держав.

Довідка: Фолклендські острови (в Аргентині їх називають Мальвінськими) розташовані в Південній Атлантиці, приблизно за 500 км від узбережжя Аргентини. Вони є заморською територією Великої Британії, однак Буенос-Айрес вважає їх «окупованими» і претендує на суверенітет.

Реклама

У 1982 році між Британією та Аргентиною відбулася війна за острови, яка тривала 74 дні. Велика Британія повернула контроль над архіпелагом, однак територіальний спір залишається невирішеним і досі є однією з головних тем у відносинах двох держав.

Раніше повідомлялося, що в Аргентині розвідка викрила діяльність російської шпигунської мережі, яка діяла на підтримку інтересів Москви та намагалася впливати на громадську думку в країні.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм.