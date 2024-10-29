Археологи розкопали унікальний будинок 1 століття з фресками еротичних сцен: фото

Археологи в Помпеях розкопали рідкісний крихітний будинок. Приміщення було поховане під попелом і уламками, які знищили Помпеї через виверження Везувію в 79 році н.е.

Про це пише cbsnews.com.

У будинку збереглися стіни та фрески. За словами керівників музею, особливо дивно знайти таке багате оздоблення в такому маленькому будинку. На фресках переважно зображені сцени з класичної міфології. Одна добре збережена картина із зображенням Іпполіта і Федри, двох персонажів грецької трагедії, дала будинку його тимчасову назву - "будинок Федри". Іпполіт і Федра також з'являються на невеликій картині, знайденій в іншому місці будинку.

Будинок у Помпеях. Фото: Pompeii - Parco Archeologico, Facebook

На фресках, виконаних у яскравих кольорах, зображено, серед іншого, сексуальну зустріч сатира і німфи. На іншій фресці зображені боги, яких вважають Венерою та Адонісом.

На подвір'ї біля будинку вони знайшли ще більше малюнків, які в основному включали ілюстрації рослин і тварин, таких як хижий птах і дві змії, що стоять обличчям одна до одної. Змії були розташовані навколо вівтаря, згідно з парком, і люди повинні були класти туди підношення.

Археологи виявили керамічну кадильницю, а також лампу, на якій були сліди гілочок ароматичних есенцій, виявлені за допомогою лабораторних аналізів. Вони також знайшли кольоровий мармур і скульптуру обличчя, пов'язану з грецьким богом Діонісом на вівтарі.

Будинок у Помпеях. Фото: Pompeii - Parco Archeologico, Facebook

Співробітники парку заявили, що знахідки, зроблені в античному будинку, і сам будинок можуть допомогти пролити світло на деякі зміни, яких зазнавало римське суспільство протягом першого століття нашої ери, зокрема в Помпеях, оскільки він архітектурно і стилістично відрізняється від своїх сусідів.

Будинок у Помпеях. Фото: Pompeii - Parco Archeologico

Нагадаємо, археологи знайшли пару, яка загинула 79 року нашої ери, в руках жінки був "скарб".

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