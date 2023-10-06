Археологи знайшли місце поховання засновника Священної Римської імперії: фото розкопок

Фахівці проводили розкопки у Мемлебені ще з 2017 року.

Археологи вважають, що знайшли місце поховання імператора Оттона I Великого. Припускають, що він похований у бенедиктинському монастирі німецького Мемлебену.

Про це пише Arkeonews.

В історії Оттона І вважають першим імператором Священної Римської імперії. Він здобув репутацію захисника християнського світу в результаті перемоги над язичницькими загарбниками у 955 році н. е.

Археологи проводили розкопки у Мемлебені ще з 2017 року. Колишній монастир тут є одним із найважливіших місць на Романській дорозі. Руїни XIII ст. зі збереженою криптою — свідчення переходу в пізнього романського стилю до ранньої готики в архітектурі.

У цьому місці засновник Священної Римської імперії, імператор Оттон I, відомий як Великий, помер у 973 році, як і його батько Генріх I у 936 році.

Його син Оттон II разом із дружиною заснували на місці смерті імператора розкішний бенедиктинський монастир.

У 2022 році біля північної бічної апсиди храму виявили залишки фундаментів кам’яної споруди. Вона була тут ще до побудови церкви. Споруда мала особливе значення, адже була зведена ще до існування базиліки.

Фото: State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Їхня внутрішня ширина близько 9,2 метрів. Протяжність поки не зафіксували, адже торець накладається на монастирський сад.

Якість виявленої знадіки вказує, що це може бути давньою сакральною будівлею або репрезентативною спорудою пфальграфства Мемлебен.

Водночас вчені кажуть, що це перші археологічні докази місця проживання та смерті правителів Оттона І і Генріха І.

Крім того, виявлення можливого поховання наштовхнуло вчених на письмові джерела XVI століття. У них є свідчення, що перепоховання серця Оттона Великого знаходилося на території клуатру.

Фото: State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Згідно з хронікою Тітмара фон Мерзебурга початку XI століття, нутрощі правителя були поховані в ніч після його смерті в церкві Св. Марії Мемлебена, попереднього храму, а його забальзамоване тіло було перевезено до Магдебурга.

Археологи й надалі продовжують розкопки.

Нагадаємо, на грецькому острові знайшли невідоме стародавнє місто. Воно, ймовірно, було засноване у VI столітті до нашої ери та існувало до VI століття нашої ери.

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