Археологи знайшли пару, яка загинула 79 року нашої ери: в руках жінки був "скарб" (фото)

Археологи зазначають, що це дуже важливе відкриття.

У Помпеях археологи розкопали скелети чоловіка та жінки, а також схованку з монетами і дорогоцінними прикрасами.

Про це повідомляє Археологічний парк "Помпеї".

Відкриття є частиною розкопок в IX регіоні похованого міста, де було виявлено безліч стародавніх будівель та артефактів. На момент виверження Везувію 79 року нашої ери в Помпеях проживало близько 20 000 людей.

Останнє відкриття археологів додає більше деталей до картини того, яким було життя в місті до катастрофи. За словами науковців, які зробили це відкриття, тіла були знайдені в маленькій спальні, яка використовувалася як тимчасове спальне місце, поки у великому будинку проводився ремонт.

Жінка лежала на ліжку. В її руках був затиснутий невеликий скарб із золотими, срібними та бронзовими монетами, а також золоті та перлинні сережки.

"Кімната була обрана цими двома людьми як притулок, коли вони чекали на закінчення падіння пемзи, яка годинами поступово заповнювала відкриті простори в інших частинах будинку", – йдеться в повідомленні археологів.

Оскільки двері були зачинені, кімната залишилася вільною від пемзи, але пара опинилася в пастці всередині.

Один зі скелетів людей, які відкопали археологи / Фото: Археологічний парк "Помпеї"

"Замкнені в тісній маленькій кімнаті, вони загинули від пірокластичного потоку, який поховав їх", – зазначають археологи.

У кімнаті було дерев'яне ліжко, табурет, скриня і стіл з мармуровою стільницею. Археологи також знайшли на столі бронзові, скляні та керамічні предмети, які там стояли від моменту катастрофи. На підлозі виявили великий бронзовий канделябр.

"Можливість проаналізувати безцінні антропологічні дані, що стосуються двох жертв, знайдених в археологічному контексті, який ознаменував їх трагічний кінець, дозволяє нам відновити значну кількість інформації про повсякденне життя стародавніх помпеян і мікроісторії деяких з них, з точним і своєчасним документуванням, що підтверджує унікальність везувіанської території", – сказав директор парку Габріель Цухтрігель.

Він описав розкопки як "роботу, в якій археологи, антропологи й вулканологи працюють разом, щоб реконструювати останні моменти життя чоловіків, жінок і дітей, які загинули під час однієї з найбільших природних катастроф давнини".

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