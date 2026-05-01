Археолог-мародер з РФ Бутягін озвучив свої брудні плани на Крим

Російський археолог Олександр Бутягін

Реклама

Археолог Олександр Бутягін, якого Польща передала Росії в межах обміну, заявив про намір повернутися до окупованого Криму. Підозрюваний у розкраданні історичних артефактів планує організувати нову експедицію в районі Керчі вже цього літа.

Про це Бутягін сказав російським засобам масової пропаганди.

«Думаю, що так (повернуся). Питання зараз стоїть скоріше в тому, чи встигну я організувати експедицію до літа, тому що там ще потрібно доздати звіти, а оскільки я вилетів на 5 місяців, то це великий термін», — сказав археолог.

Реклама

Бутягін також висловив сподівання на розуміння з боку інших і наголосив, що роботи, на його думку, слід продовжити.

Хто такий Олександр Бутягін і що він накоїв?

Нагадаємо, у грудні 2025 року Бутягіна заарештували в Польщі на прохання України за розкопки у Криму і розграбування української культурної спадщини.

У березні Окружний суд Варшави схвалив запит України щодо екстрадиції Бутягіна. Його захисту не вдалося домогтися відмови у видачі, обґрунтованої побоюваннями «щодо його життя і здоров’я в Україні».

Напередодні стало відомо, що Польща та Білорусь провели обмін затриманими «5 на 5». Головним успіхом для Варшави стало звільнення журналіста Анджея Почобута, який провів у білоруській в’язниці 5 років і став національним символом незламності. Серед тих, кого передали у відповідь, — Бутягін, якого Україна вимагала екстрадувати. МЗС України та Офіс генпрокурора запевнили, що продовжать застосовувати всі можливі юридичні механізми для притягнення до відповідальності археолога.

Реклама

Новини партнерів