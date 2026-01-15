Археологи підняли з дна гігантський корабель XV століття — найбільше судно, знайдене у світі (фото)

Біля узбережжя Данії археологи виявили 600-річний торговельний корабель Фото Vikingeskibsmuseet

Біля узбережжя Данії виявили гігантський середньовічний «суперкорабель», якому близько 600 років. Це найбільше торговельне судно такого типу, яке коли-небудь знаходили археологи.

Про це йдеться на Independent.

Це так званий ког — основний вантажний корабель Середньовіччя. Судно датують приблизно 1410 роком. Його довжина становить близько 28 метрів, ширина — 9 метрів, а висота — до 6 метрів. За оцінками науковців, корабель міг перевозити до 300 тонн вантажу.

На фото: комп'ютерно-згенерований ког з носовим та кормовим замками Shutterstock

Корабель отримав назву Svælget 2 — за протокою, де його знайшли. Він зберігся у винятково доброму стані: археологи виявили навіть залишки такелажу, а також численні побутові речі екіпажу — розписаний дерев’яний посуд, взуття, гребінці та чотки.

Особливою знахідкою стали рештки дерев’яного кормового замку — накритої палуби, де моряки могли ховатися від негоди. Раніше такі конструкції були відомі лише з ілюстрацій, але археологічних доказів їх існування не знаходили.

Дайвери навіть виявили розписний дерев'яний посуд, взуття, гребінці та намистини для чоток, що дозволяє зазирнути в життя екіпажу на борту. Фото viking ship museum

За словами керівника розкопок Отто Ульдума, знахідка є «віхою для морської археології» та дає унікальну можливість зрозуміти, як були влаштовані найбільші торговельні судна XV століття і яким було життя на борту.

Корабель лежав на глибині 13 метрів і був укритий піском, що захистило його від руйнування. Археологи також виявили цегляну камбузну піч — найдавніший приклад такої конструкції в данських водах. Це свідчить про відносно високий рівень комфорту: команда могла готувати гарячу їжу просто на борту.

Хоча слідів вантажу не збереглося, науковці переконані, що Svælget 2 був саме торговельним судном і не використовувався у військових цілях. Наразі частини корабля проходять консервацію в Національному музеї Данії.

