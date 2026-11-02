Археологи відкрили римський саркофаг і знайшли всередині іграшки (фото)

Археолог Фото ілюстративне / © pexels.com

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Археологи в Румунії відкрили давньоримський саркофаг і виявили всередині дерев’яну труну з незвичайними поховальними предметами. Серед знахідок — глиняні іграшки, брязкальце у формі півня, квіткові гірлянди та два амулети, які в Стародавньому Римі давали хлопчикам для захисту й удачі.

Про це повідомляє видання gizmodo.

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Саркофаг знайшли під час археологічних досліджень у місті Констанца на південному сході Румунії. Розкопки проводили перед запланованими будівельними роботами. Місце поховання розташоване приблизно за 1,5 км від території, де колись стояло давньогрецьке та римське місто Томіс.

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Саркофаг знайшли під час археологічних досліджень у місті Констанца Фото Museum of National History and Archaeology Constanța

Усередині кам’яного саркофага археологи виявили дерев’яну труну. Коли її відкрили, дослідники знайшли предмети, які рідко зберігаються в античних похованнях.

Зокрема, серед них були глиняні іграшки, брязкальце у вигляді півня, квіткові гірлянди та два булли — спеціальні амулети, які римляни дарували хлопчикам для захисту від небезпек і залучення удачі.

Іграшка у саркофагу Фото Museum of National History and Archaeology Constanța

Що знахідка розповідає про поховальні традиції римлян

До археологічної експедиції долучилися співробітники Музею національної історії та археології Констанци Константін Беєнару та Кетелін Нопча.

У музеї наголосили, що знахідка має особливу цінність завдяки тому, що саркофаг зберігся неушкодженим, а поховальні предмети залишилися на своїх місцях.

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«Недоторкане збереження поховального інвентарю дає цінну інформацію про поховальні практики римської доби в Томісі», — зазначили представники установи.

Водночас дослідники поки не повідомили, чи збереглися всередині труни останки дитини. Саркофаг відкрили лише 27 жовтня, тому археологи продовжують вивчати знахідки.

Виявлені предмети також можуть допомогти краще зрозуміти ставлення давніх римлян до дітей. Історичні джерела свідчать, що в римському суспільстві соціальне значення дитини зростало з віком. Це, зокрема, впливало на тривалість офіційного трауру після смерті.

За даними археологині Маурін Керролл з Йоркського університету у Великій Британії, римські закони передбачали обмежений період жалоби за дітьми молодше трьох років. А смерть немовлят віком до одного року взагалі не мала супроводжуватися офіційним трауром.

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Однак це не означало, що батьки не переживали втрати. Такі правила, ймовірно, стосувалися публічного прояву скорботи, а не особистих почуттів родини. Археологічні знахідки також свідчать, що немовлятам могли влаштовувати дорогі й ретельно підготовлені поховання, подібні до поховань дорослих.

Іграшка у саркофагу Фото Museum of National History and Archaeology Constanța

Поховання може допомогти дізнатися більше про давній Томіс

Музейники звернули увагу й на розташування саркофага. Поховання виявили поблизу важливого стародавнього маршруту, який з’єднував Томіс з іншим античним містом — Істрією.

На думку дослідників, це місце разом з іншими археологічними залишками в районі може надати нові відомості про розвиток міста та життя його мешканців у римський період.

Поки що археологи не оприлюднили всіх результатів дослідження. Однак набір іграшок, амулетів та інших предметів, акуратно розміщених у труні, дає підстави припускати, що саркофаг призначався для поховання дитини.

Ця знахідка нагадує, що навіть через тисячі років археологічні предмети можуть розповідати про особисті трагедії та родинні почуття людей минулих епох.

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