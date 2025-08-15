Археологи знайшли загублене місто завдяки 300-річному листу: що відомо

Руїни в Саїлі, Юкатан, Мексика. / © iflscience.com

Завдяки листу, написаному понад 300 років тому, мексиканські дослідники знайшли руїни стародавнього міста майя — Сак-Бахлан. Це місто також відоме як «країна білого ягуара». Воно було засноване народом Лакандон-Чоль після того, як їх вигнали зі столиці в 1586 році. Вони жили там майже століття, приховані в джунглях, поки в 1695 році іспанці не захопили місто.

Про це пише Iflscience.

Місто перейменували на Нуестра Сеньйора де лос Долорес (Богоматір Скорботна). Але вже до 1721 року його покинули та втратили серед густих джунглів. Дослідник INAH (Національний інститут антропології та історії Мексики) Лосада Толедо використав старий лист ченця Дієго де Ріваса, написаний у 1698 році, як свого роду карту. У листі були описані деталі подорожі іспанців до міста. Зокрема, скільки часу вони йшли та куди пливли.

Толедо проаналізував ці дані, врахувавши всі деталі:

шлях, який подолали іспанці;

час, який вони витратили на подорож;

ландшафт і рослинність джунглів;

вагу вантажу, який несли солдати.

Завдяки цим розрахункам Толедо вдалося визначити приблизне місце розташування загубленого міста на сучасній карті. Зібравши команду, Толедо вирушив у джунглі. Його прогноз виявився точним. Навіть попри те, що це був один із найважчих походів у його житті, вони знайшли те місце, яке було позначене на карті.

«Зрештою, ми знайшли археологічні докази саме там, де я відзначив», — сказав Толедо.

Відкриття Сак-Бахлана стало можливим завдяки фінансуванню телеканалу Discovery, який зняв про цю знахідку документальний фільм «Відкриття прихованого міста майя: Сак Балам».

